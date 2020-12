Page Elliot ressent l’amour des fans et des amis.

Le mardi 1er décembre, l’acteur, anciennement connu sous le nom de Ellen Page, a partagé sur les réseaux sociaux qu’il est transgenre.

«Salut les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont il / ils et mon nom est Elliot», a-t-il écrit dans une longue déclaration. « Je me sens chanceux d’écrire ceci. D’être ici. D’être arrivé à cet endroit de ma vie. »

«J’adore le fait que je sois trans», a poursuivi Elliot. « Et j’aime le fait que je suis queer. Et plus je me tiens près et embrasse pleinement qui je suis, plus je rêve, plus mon cœur grandit et plus je m’épanouis. A toutes les personnes trans qui font face au harcèlement, moi- la haine, les abus et la menace de violence tous les jours: je vous vois, je vous aime et je ferai tout ce que je peux pour changer ce monde pour le mieux. «

Peu de temps après avoir partagé son histoire, Elliot a reçu encouragement de sa femme Emma Portner. En outre, l’acteur a été inondé du soutien de ceux d’Hollywood, notamment Netflix, qui diffuse son émission à succès, Académie des parapluies.