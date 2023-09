Les stars canadiennes du tennis voient une opportunité de développer leur jeu à domicile alors que la Coupe Laver arrive à Vancouver

Aria Seslija, 12 ans, n’avait jamais joué au tennis avant de se procurer une raquette au Tennis Centre de l’UBC cette semaine.

Mais elle était heureuse de présenter les nouvelles compétences qu’elle avait acquises auprès d’un entraîneur visiteur, comme par exemple comment renvoyer avec succès un ballon au-dessus du filet.

« Roger m’a appris… Je ne me souviens plus de son nom de famille », a-t-elle déclaré.

Il s’agissait de Roger Federer, l’un des joueurs de tennis les plus décorés de l’histoire.

Le joueur suisse était à Vancouver avant le match Coupe Laveroù il est honoré après s’être retiré du circuit professionnel l’année dernière.

La superstar du tennis Roger Federer s’adresse à Aria Seslija, 12 ans, lors d’un événement des Grands Frères et Grandes Sœurs à l’UBC. (Ben Nelms/CBC)

Les matchs de la Laver Cup commencent vendredi et se poursuivront jusqu’à dimanche, mais Federer était impatient de se rendre à Vancouver à l’avance, faisant remarquer que malgré ses voyages à travers le monde, il ne s’était jamais rendu sur la côte ouest du Canada auparavant, et disant aux journalistes qu’il espérait voir une orque.

Mais d’abord, il était à l’UBC pour un événement surprise mardi, entraînant des enfants impliqués dans le programme local des Grands Frères et des Grandes Sœurs.

« Pour moi, voir un visage heureux sur un enfant… c’est la meilleure chose », a déclaré Federer à propos de sa motivation à s’impliquer dans des programmes de jeunesse et de mentorat.

REGARDER | Roger Federer entraîne des jeunes à Vancouver: La légende du tennis Roger Federer se rend à une clinique pour enfants à Vancouver La superstar suisse a donné quelques trucs et conseils au tennis professionnel à l’UBC le 19 septembre.

« Pour les aider à faire du sport ou à lire un livre, redonner, c’est formidable. »

Quant à Seslija, son temps avec « Roger » l’a inspirée à rester fidèle à ce sport.

« Je pense que je vais continuer d’essayer », a-t-elle déclaré. « C’est ma première fois, pourquoi pas ? »

ÉCOUTER | Roger Federer fait une visite surprise à UBC : La première édition6h45Roger Federer donne un stage de tennis surprise La superstar du tennis atterrit à Vancouver pour la première fois et surprend un groupe d’enfants lors d’un stage de tennis à l’Université de la Colombie-Britannique.

Possibilité de développer le jeu

La Laver Cup est une compétition annuelle de trois jours qui oppose six des meilleurs joueurs de tennis masculins d’Europe à une équipe internationale de six personnes pendant trois jours.

Pour les joueurs de tennis canadiens d’Équipe Monde, la tenue d’un tournoi majeur à Vancouver offre l’opportunité de développer le jeu au niveau local.

« Ce n’est pas une ville, comme Montréal ou Toronto, où l’on organise un énorme tournoi de tennis chaque année », a déclaré Félix Auger-Aliassime lors d’un point de presse avant la compétition.

« Ces dernières années, il y a [been] Il y a une sorte de buzz autour du tennis canadien en général et je pense que c’est bien d’organiser ce genre d’événement ici et de voir tous ces grands joueurs jouer à Vancouver. »

Le Montréalais Félix Auger-Aliassime, photographié à Wimbledon cet été, est le Canadien le mieux classé au 12e rang mondial. (Mike Hewitt/Getty Images)

Auger-Aliassime est membre d’Équipe Monde au tournoi, qui débutera vendredi, tandis que Milos Raonic agira comme remplaçant en cas de blessure.

Raonic a joué pour la dernière fois à Vancouver en 2012 dans le cadre de la Coupe Davis à l’UBC, et il a déclaré que le fait que la ville ait la chance d’accueillir un grand tournoi international montre l’évolution du tennis au pays.

« Je pense que c’est un gros problème », a-t-il déclaré. « La dernière fois que j’ai joué ici, c’était la Coupe Davis à UBC devant 2 500 personnes. Le fait qu’il serait considéré pour un tel événement international de penser que Vancouver est un endroit qui devrait le faire en dit long sur le tennis canadien et la passion pour ce sport. tennis à travers le Canada.

Raonic ravi d’être de retour dans le jeu

Raonic a souffert de blessures au cours des dernières saisons et a flirté avec la retraite, mais il s’est dit heureux de s’impliquer au sein d’Équipe Monde.

« Être deux ans loin du tennis, c’est long et revenir est très amusant », a-t-il déclaré.

Auger-Aliassime affrontera le Français Gaël Monfils lors du troisième match du tournoi vendredi.

Le Canadien Milos Raonic dit qu’il a envisagé de prendre sa retraite après des blessures, mais il est ravi d’être pris en considération pour jouer à Vancouver ce week-end. (Shaun Botterill/Getty Images)

« C’était il y a trois ans lorsque je l’ai affronté. Il était le joueur le plus rapide contre lequel j’avais jamais affronté », a déclaré Auger-Aliassime à propos de son adversaire. « Son talent défensif et sa couverture du terrain étaient quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant.

« C’est bien sûr sa grande qualité. Aujourd’hui encore, à son âge et à la fin de sa carrière, sa couverture du terrain et la façon dont il est capable de vous faire jouer ce ballon supplémentaire et de vous forcer à commettre une erreur ou à vous forcer à commettre une erreur. un petit peu, il a gagné beaucoup de matches en faisant ça. »

Monfils, 37 ans, a déclaré qu’il avait hâte de jouer contre quelqu’un qu’il connaît depuis un moment.

« Ça va être amusant. Je connais Félix depuis longtemps, donc ça va être cool », a déclaré Monfils.

L’Europe cherche la rédemption

Les membres de l’équipe Europe à la Laver Cup ont déclaré qu’ils cherchaient la rédemption après avoir perdu le tournoi pour la première fois l’année dernière.

L’équipe Europe a remporté quatre des cinq éditions de la compétition, perdant l’année dernière à Londres, qui marquait également le dernier match de compétition de l’icône suisse Roger Federer.

Le capitaine Bjorn Borg a déclaré que lui et ses joueurs détestaient perdre, et que l’échec de l’année dernière les a marqués.

ÉCOUTER | Bjorn Borg parle de la Laver Cup : La première édition6h44Entretien de la Laver Cup avec Bjorn Borg Le tournoi de tennis masculin de la Laver Cup envahira la Rogers Arena et le Pat Quinn Way ce week-end en présence de stars du tennis comme Roger Federer, Frances Tiafoe, Casper Ruud et Felix Auger-Aliassime. Nous l’organiserons pour vous avec nul autre que la légende du tennis suédois Bjorn Borg, l’Ice Man lui-même.

L’ancien grand tennisman suédois a déclaré que lui et son vice-capitaine Thomas Enqvist entraînaient des joueurs partageant les mêmes idées et qui feraient pression pour reconquérir la couronne du tournoi.

« Nous avons six grands joueurs ici. Ils sont très compétitifs. Même moi et Thomas, nous détestons perdre, nous aimons gagner. C’est la même chose avec ces gars-là », a-t-il déclaré.

La compétition débutera vendredi avec le Français Arthur Fils affrontant l’Américain Ben Shelton.

Ce sera la première apparition de Fils à une Laver Cup, et le Français a été ajouté tardivement pour remplacer le numéro 5 mondial Stefanos.

Tsitsipas de Grèce qui s’est retiré en raison d’une blessure.

Fils, 19 ans, classé 44e au monde, a déclaré qu’il espérait que ses débuts en Laver Cup se passeraient mieux que ses débuts en Coupe Davis, qui se sont soldés par une défaite contre le Britannique Dan Evans 3-6 6-3 6-4.