Les stars de RuPaul’s Drag Race UK Baga Chipz et The Vivienne ont laissé entendre qu’elles étaient dans une querelle secrète avec la star de Loose Women, Coleen Nolan.

Les artistes de drag étaient les concurrents de la toute première version britannique de la compétition de télé-réalité américaine RuPaul’s Drag Race l’année dernière.

Baga Chipz – de son vrai nom Leo Loren, 31 ans – a été classé troisième du concours de drag, tandis que The Vivienne – alias James Lee Williams, 28 ans – a remporté le spectacle.

Maintenant, les interprètes ont révélé une dispute secrète avec la star controversée de Loose Women, Coleen, âgée de 55 ans, qu’ils se sont croisés lors d’une cérémonie de remise de prix.







S’exprimant sur le podcast United Queendom, Baga Chipz a déclaré: «Je ne vais pas mentir, je ne suis pas fan de Coleen Nolan.

«C’est vraiment dommage parce que j’aime les Nolans. J’aime la musique. J’étais un grand fan de Bernie Nolan.

La star de la BBC Three a poursuivi: «La Vivienne et moi étions aux National Television Awards et elle nous a vus et nous avions été dans les journaux en train de parler d’elle et elle nous regardait comme quelque chose qu’elle venait d’entrer.







«Elle m’a regardé mort dans les yeux et je me sentais mal à l’aise, alors j’ai tourné le dos.

Baga Chipz a expliqué qu’une partie de leur méfiance à l’égard de Coleen découle de la tristement célèbre dispute que la star d’ITV a eue avec Kim Woodburn en 2018 – avec qui l’interprète de drag est un ami proche.

Coleen et ses collègues panélistes de Loose Women, Janet Street-Porter, Linda Nolan et Linda Robson, ont provoqué la controverse lorsqu’elles se sont apparemment ligotées contre Kim lors d’une dispute explosive à l’antenne.







La crise a conduit des milliers de téléspectateurs à se plaindre à l’Ofcom du traitement de Kim – et Coleen a par la suite pris une pause dans l’émission et annulé sa propre tournée solo Never Too Late au milieu de la réaction.

Dans une interview ultérieure avec The Mirror, Coleen a protesté contre son innocence.

Elle a dit: «Quiconque me connaît sait que je ne suis pas un intimidateur. Ce serait la chose la plus blessante que les gens pourraient m’appeler », et le mois suivant a présenté des excuses en larmes à Kim lors d’une apparition dans This Morning.