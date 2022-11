Les stars brillent lors de la cérémonie des femmes de l’année du magazine Glamour

Glamour Femmes de l’année 2022 La cérémonie a eu lieu mardi et une foule de beautés s’est présentée et s’est présentée pour l’occasion.

La publication a organisé son événement annuel à New York pour célébrer les distingués lauréats de cette année qu’ils ont salués comme faisant partie des femmes les plus inspirantes au monde.

Les lauréats étaient présents, dont Aurora James, designer et fondatrice de Fifteen Percent Pledge…

Angela Bassett qui a séduit en blanc…

Jennifer Hudson qui a posé aux côtés de la rédactrice en chef de Glamour, Samantha Berry…

et les autres lauréats les sœurs HAIM, le Dr Rebecca Gomperts et Shannon Watts.

Était également à portée de main une Kelly Rowland incroyablement sexy.

L’étourdissante vêtue d’une robe découpée a remis son prix à son amie Jennifer Hudson et a secoué un chignon de style années 60.

Un beau bang-rock Nicole Ari Parker a brillé sur le tapis et a posé pour des photos avec Carla Hall…

et une Patina Miller dorée à l’or a ouvert les prix avec une performance de “Feeling Good”.

Était également présente Cherelle Griner, l’épouse de Brittney Griner, qui a parlé de l’emprisonnement de sa femme en Russie et a demandé aux téléspectateurs et aux invités d’écrire des lettres à Brittney.

“J’ai passé les huit derniers mois à surfer sur des vagues de chagrin et pour être honnête, juste une incrédulité totale”, a-t-elle déclaré aux invités. “Je n’arrive pas à croire que je me tiens devant vous aujourd’hui et que je vis sans ma personne préférée, mon plus grand amour, mon sanctuaire.”

Cherelle a ajouté que malgré la force de sa femme,

“Elle ne va pas bien à 100%, et je ne peux pas faire grand-chose pour soulager sa douleur. Mais je crois du fond du cœur que même si je ne peux pas la ramener, les mots peuvent faire la différence. Elle a ensuite encouragé les invités et les téléspectateurs à écrire une note à Brittney en signe de soutien à la star du basket de 32 ans, soit en visitant weareBG.org, soit en utilisant le hashtag #WeAreBG.

Parmi les autres participants figuraient Teyana Taylor…

Adrienne Bailon…

Angéla Rye…

Carla Salle…

Garcelle Beauvais…

Rachel Lindsey…

et Tarana Burke.

Quel look Glamour Women of the Year avez-vous préféré ?