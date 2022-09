Les stars brésiliennes du football raffolent des passeports russes

Le duo du Zenit Saint-Pétersbourg Malcom et Claudinho a l’intention de recevoir la citoyenneté, ont confirmé des responsables

Les footballeurs brésiliens Malcom et Claudinho ont demandé des conseils sur l’obtention de la nationalité russe, selon le club du couple, le Zenit Saint-Pétersbourg. Le duo fait partie des plus grandes stars étrangères jouant actuellement en Russie.

“Malcom et Claudinho, de leur propre initiative, veulent obtenir la nationalité russe”, Le service de presse du Zenit l’a confirmé lundi aux médias russes.

«Ils ont demandé conseil au club sur cette question. Nous avons envoyé des lettres à la RFU (Union russe de football) et au ministère russe des Sports. Maintenant, nous attendons une réponse sur la façon dont cela est possible.

Malcom, 25 ans, a rejoint Zenit en provenance des géants espagnols de Barcelone à l’été 2019, dans le cadre d’un accord d’une valeur initiale de 40 millions d’euros (40 millions de dollars).

Son compatriote Claudinho, également âgé de 25 ans, a déménagé dans le nord de la Russie l’été dernier en provenance du club brésilien Red Bull Bragantino pour un montant de 15 millions d’euros (15 millions de dollars).

Les deux joueurs ont joué alors que le Zenit a remporté un quatrième titre consécutif de Premier League russe la saison dernière, Claudinho étant nommé joueur de la ligue de la saison.

Les raisons du prétendu intérêt du couple à obtenir la citoyenneté russe n’étaient pas immédiatement claires.

Certains médias russes ont suggéré que la motivation pouvait être à des fins fiscales, bien qu’ailleurs, il ait été souligné que les étrangers sont considérés comme des résidents fiscaux en Russie s’ils passent plus de 183 jours par an dans le pays, ce qui signifie qu’ils paient la même chose. Taux de revenu personnel de 13% en tant que ressortissants.

Il y a également eu des allégations selon lesquelles la raison pourrait être le désir de jouer pour l’équipe nationale russe.

Malcom et Claudinho faisaient tous deux partie de l’équipe brésilienne qui a remporté l’or aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, où Malcom a marqué le but gagnant en finale.

Les Jeux olympiques, cependant, ne sont pas considérés comme un événement officiel par la FIFA et ni Malcom ni Claudinho n’ont fait une apparition senior pour leur pays.

Les règles actuelles de la FIFA créeraient des obstacles pour les joueurs qui passeraient en Russie, ce qui impliquerait probablement une attente de plusieurs années pour être éligible.

La nouvelle de l’intérêt pour la citoyenneté russe de Malcom et Claudinho survient également malgré le fait que les équipes russes sont actuellement interdites de toutes les compétitions de l’UEFA et de la FIFA en raison du conflit en Ukraine.

Cela a eu pour conséquence que le Zenit a été privé de sa place en UEFA Champions League pour la saison 2022/23, avec une incertitude quant au moment où les équipes russes pourraient être accueillies à nouveau.

La Russie a une histoire de citoyens naturalisés du Brésil qui ont joué pour l’équipe nationale.

Le gardien du Lokomotiv Moscou, Guilherme, a été sélectionné 19 fois par la Russie après avoir obtenu la citoyenneté en 2015.

Le plus grand succès d’origine brésilienne pour la Russie est sans aucun doute le défenseur Mario Fernandes.

Le joueur de 32 ans a joué dans la Coupe du monde 2018 de la Russie à domicile et a marqué un but égalisateur tardif contre la Croatie en quarts de finale avant de subir l’agonie des tirs au but.

Guilherme reste au Lokomotiv Moscou, tandis que Fernandes est retourné au Brésil plus tôt cette année, invoquant des raisons familiales.