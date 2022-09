Miralem Pjanic et Edin Dzeko ont exprimé leur opposition au match amical entre la Bosnie et la Russie

Le match amical proposé en novembre entre l’équipe nationale de Bosnie-Herzégovine et la Russie a suscité la fureur des deux meilleurs joueurs les plus connus du pays des Balkans de leur génération, Miralem Pjanic et Edin Dzeko.

Des plans ont été révélés vendredi pour le match amical de Saint-Pétersbourg qui aura lieu le 19 novembre, un jour avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar – et l’ancienne superstar de Barcelone, de la Juventus et de la Roma Pjanic n’a pas tardé à exprimer son opposition à la match qui devrait se dérouler sous un voile de sanctions visant la Russie suite au déclenchement de l’opération militaire en Ukraine qui a débuté en février dernier.

La Russie a également annoncé récemment des matches amicaux contre le Kirghizistan en septembre et l’Iran en novembre. L’équipe nationale n’a pas disputé de match depuis sa défaite face à la Croatie en novembre dernier lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde.

“La décision n’est pas bonne. je suis sans voix», a déclaré Pjanic, 107 fois plafonné, selon The Guardian.

“Dans la FA nationale, ils savent ce que je pense.”

La Pologne, la Suède et la République tchèque faisaient partie des équipes qui ont déclaré qu’elles refuseraient d’organiser des rencontres contre la Russie à la suite de la campagne militaire du 24 février en Ukraine – des décisions intervenues peu de temps avant que les différentes instances dirigeantes du football interdisent aux équipes nationales russes de participer à événements internationaux.

Les équipes de clubs russes ont également été suspendues de la compétition européenne.

La position de Pjanic a été reprise par Edin Dzeko de l’Inter Milan, qui est le meilleur buteur international de l’histoire de l’équipe nationale de Bosnie-Herzégovine, ainsi que le capitaine de l’équipe.

“Je suis contre le déroulement de ce match ; Je suis toujours et seulement pour la paix», a déclaré Dzeko au point de vente bosnien Klix.

“J’ai ma position qui est claire et qui n’inclut pas de jouer ce match, alors que des innocents souffrent.

“Je suis solidaire du peuple ukrainien en ces temps difficiles pour lui.”

Le match a également été vigoureusement opposé par Benjamina Karic, major de la capitale bosniaque de Sarajevo – un champ de bataille clé pendant la guerre de Bosnie dans les années 1990.

“Sarajevo, en tant que ville qui a été le plus longtemps assiégée par les agresseurs, et moi en tant que maire condamnons fermement la décision de la FA nationale de jouer un match amical avec la Russie,” elle tweeté.

L’Association de football de Bosnie-Herzégovine n’a pas encore répondu aux déclarations de ses deux joueurs les plus en vue.