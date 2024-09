Les plus grands noms de la télévision britannique ont foulé le tapis rouge des National Television Awards, qui ont eu lieu mercredi à l’O2 Arena de Londres.

Getty Images Cat Deeley et Ben Shephard ont repris la direction de This Morning plus tôt cette année après le départ de Phillip Schofield et Holly Willoughby. L’émission était en lice pour le prix de la meilleure émission de jour, mais a perdu face à The Chase.

Médias PA Willoughby était présent à la cérémonie de remise du prix du divertissement Bruce Forsyth à Je suis une célébrité… Sortez-moi de là !

Getty Images Vicky McClure était en lice pour le prix de la meilleure performance dramatique pour son rôle dans Trigger Point.

Médias PA Michelle Keegan a également été nominée pour la meilleure performance dramatique, pour Fool Me Once, et a été rejointe par son mari Mark Wright.

Getty Images Kate Garraway, avec ses enfants Billy et Darcey, a remporté le prix du meilleur documentaire d’auteur pour Derek’s Story, sur son défunt mari Derek Draper.

Médias PA Sam Thompson a remporté la dernière série de I’m A Celebrity… tandis que sa petite amie Zara McDermott était dans la dernière programmation de Strictly.

Médias PA La danseuse Amy Dowden revient à Strictly Come Dancing cette année après avoir suivi un traitement contre le cancer du sein.

Getty Images Tasha Ghouri sera parmi les célébrités de la série Strictly de cette année.

Médias PA Le contingent d’EastEnders présent à la cérémonie comprenait Adam Woodyatt et Michelle Collins, mieux connus sous le nom d’Ian et Cindy Beale.

Getty Images Les membres du jury de Loose Women étaient présents en nombre pour voir s’ils remportaient le prix du meilleur reportage de jour.

Médias PA Un groupe de sous-maîtres de poste (et Olly Murs) ont été invités suite à l’annonce la semaine dernière que le drame d’ITV Mr Bates Vs the Post Office recevrait le NTA Impact Award pour avoir créé un « énorme changement culturel ».

Médias PA Joey Essex et Jessy Potts se sont réunis dans la dernière série de Love Island.

Médias PA L’ancienne star de Coronation Street, Helen Flanagan, a coordonné son rouge à lèvres avec sa robe.

