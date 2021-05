Les stars australiennes du cricket IPL «  bloquées  » risquent la prison et des amendes si elles tentent de fuir l’Inde frappée par Covid

Les stars australiennes Adam Zampa et Kane Richardson ont réussi à atterrir dans la deuxième plus grande ville de leur pays natal, Melbourne, plus tôt cette semaine, après avoir utilisé une échappatoire via Doha qui a maintenant été fermée.

Le Premier ministre du pays, Scott Morrison, a déclaré que l’itinéraire, ainsi que d’autres traversant la capitale malaisienne Kuala Lumpur et Singapour voisine, ont maintenant été fermés pour compléter une interdiction totale de tout voyage en provenance de l’Inde – qui est actuellement sous le choc de l’effondrement de son public. système de santé pour devenir l’un des pays les plus touchés au monde par Covid.

Allant un peu plus loin pour arrêter les retours, le gouvernement australien a déployé un projet de loi d’urgence qui voit quiconque atterrir sur son territoire en provenance du pays du sous-continent – qui a enregistré un record de 400000 nouveaux cas de coronavirus samedi – est condamné à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. barres ou amendes pouvant atteindre 51 000 dollars EU.

À l’heure actuelle, 34 chiffres de cricket australiens sont « échoué » en Inde, selon le Daily Mail, où ils font partie de la très populaire Premier League (IPL).

Parmi eux, 12 joueurs, dont les membres de l’équipe nationale Pat Cummins, David Warner et l’ancien capitaine en disgrâce Steve Smith, ainsi que 11 entraîneurs tels que les anciennes légendes Ricky Ponting, Simon Katich et David Hussey.

Deux commentateurs sont également présents, en plus de deux arbitres, cinq membres du personnel de soutien et un commentateur Kiwi de Nouvelle-Zélande qui réside en Australie.

Pourtant, le Premier ministre Morrison a insisté sur le fait qu’ils ne recevraient aucun traitement spécial pour être ramenés à la maison.

«Ils ont voyagé là-bas en privé», a-t-il dit mardi.

« Cela ne faisait pas partie d’une tournée australienne. Ils sont sous leurs propres moyens et ils utiliseront aussi ces ressources, j’en suis sûr, pour les voir rentrer en Australie conformément à leurs propres arrangements. »

Par ailleurs, Cricket Australia a publié une déclaration qui a commencé à déclarer qu’il le ferait « aider dans la mesure du possible ».

« Nous continuerons à assurer la liaison étroite avec le gouvernement australien après l’annonce faite aujourd’hui que les vols directs de l’Inde vers l’Australie seront suspendus jusqu’au 15 mai, et surveillerons la situation d’ici la fin prévue du tournoi le 30 mai », il a ajouté.

Mais Karlie Andrews, la petite amie de la star des Indiens de Mumbai, Chris Lynn, a déclaré au Daily Mail qu’elle espérait que l’organisation embarquerait un avion charter pour faire sortir le groupe d’Asie.

« Je sais que l’IPL fait tout ce qui est en son pouvoir pour garder nos joueurs en sécurité dans leur bulle », Andrews a dit.

«Et je sais que tous les partenaires aimeraient évidemment que leur autre maison soit en sécurité et en bonne santé dès que possible lorsque l’IPL sera terminé.

« [But] avec un peu de chance [Chris] est à la maison à la fin du mois de mai. Ce n’est pas l’idéal et il me manque beaucoup, mais ce ne sera pas pour toujours et je dois donc m’accrocher « . Elle a fini.

Loin du monde du cricket, le déménagement de Morrison a été doublé « raciste » et « disproportionné » par certains compatriotes.

« C’est une réponse scandaleuse. Les Australiens ont le droit de retourner dans leur propre pays», a fait remarquer Elaine Pearson, directrice de Human Rights Watch en Australie.

«Les Indo-Australiens voient cela comme une politique raciste parce que nous sommes traités différemment des personnes d’autres pays qui ont eu des vagues d’infection similaires comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Europe.», A déclaré Neela Janakiramanan, un chirurgien australien ayant de la famille en Inde, cité par Reuters.

« Il est très difficile de ressentir autre chose que d’être ciblé en tant que groupe ethnique. «