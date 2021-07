Les stars anglaises de la Coupe du monde 2022 au Qatar : sept joueurs qui pourraient faire franchir la ligne d’arrivée aux trois Lions | Actualités footballistiques

Les gueules de bois ont disparu. Concernant les affaires sur le terrain, la poussière est retombée. Le chagrin de la défaite de l’Angleterre en finale de l’Euro 2020 persiste, mais avec Qatar 2022 apparaissant à l’horizon, il y a lieu d’être optimiste.

Il ne reste que 493 jours entre l’équipe de Gareth Southgate et l’opportunité de se racheter lors de la Coupe du monde de l’année prochaine, où l’on espère qu’avec une autre année de développement à leur actif, les Three Lions puissent remporter un tournoi international majeur pour la première fois depuis 1966. .

Avec sept des 11 joueurs qui ont participé à la défaite en demi-finale de l’Angleterre contre la Croatie lors de la Coupe du monde 2018 à partir de la finale de l’Euro 2020 dimanche contre l’Italie, Southgate a fait confiance à un groupe de joueurs de base mais aussi à la volonté d’introduire de nouveaux visages dans son Angleterre. mettre en place.

Si les blessures le permettent, Harry Kane, Raheem Sterling et Harry Maguire pourraient faire leurs valises pour le Qatar dès maintenant, mais penser que l’équipe d’Angleterre est une boutique fermée serait une erreur.

Nous avons sélectionné quelques joueurs à surveiller au cours de la saison à venir alors qu’ils tentent d’obtenir leur billet pour le tournoi, où ils pourraient faire la différence si l’Angleterre est victorieuse…

Maçon Greenwood

Mason Greenwood donnerait un avantage d’acier à l’attaque de l’Angleterre



Inclus dans l’équipe provisoire de Southgate pour l’Euro 2020 après une campagne nationale impressionnante avec Manchester United, Greenwood a été cruellement privé d’une place au tournoi de cet été par blessure neuf jours seulement avant son début.

On ne saura jamais comment l’Angleterre aurait pu s’en sortir avec les finitions glaciales, acérées et précises du joueur de 19 ans, en particulier dans les phases finales tendues de la finale contre l’Italie.

Une chose est sûre, cependant, c’est que Greenwood sera dans l’avion pour le Qatar s’il peut continuer sur la trajectoire ascendante que sa carrière a prise ces dernières années, car une crise et le renvoi de Greenwood non seulement effraie la défense mais aide à assumer le fardeau de Kane et Sterling.

Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold s’est vu refuser une place à l’Euro 2020 en raison d’une blessure



Un jour après avoir été nommé dans la dernière équipe anglaise de 26 joueurs, les rêves d’Alexander-Arnold pour l’Euro 2020 ont été arrachés par une grave déchirure musculaire à la veille du tournoi. Southgate a qualifié l’incident de « déchirant » et il n’en faisait pas trop.

Le défenseur de Liverpool avait traversé une campagne de club difficile et s’est battu pour défendre son pays après son omission de l’équipe d’Angleterre plus tôt en 2021, pour se voir refuser la chance de faire ses preuves sur la plus grande scène.

Alexander-Arnold peut se réjouir du fait qu’il sait qu’il figure dans les plans d’avenir de Southgate. Le déploiement par l’Angleterre d’une formation d’aile arrière 3-4-3 est parfaitement adapté aux attributs de l’arrière droit, et un rôle principal dans une saison rédemptrice avec Liverpool scellera sûrement son billet pour le Qatar.

Joe Gomez

Un autre défenseur de Liverpool frappé par une blessure était l’arrière central Gomez, dont la blessure au genou alors qu’il était en service en Angleterre en novembre a mis fin à sa saison de club, et toute chance d’être disponible pour l’Euro 2020.

Le retour en forme du vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions renforcerait sans aucun doute les options défensives de Southgate et aiderait à faciliter le déploiement d’une défense à quatre ou trois hommes, tout en offrant une saine concurrence avec Harry Maguire et John Stones.

Si Gomez peut redécouvrir la forme qui a aidé Liverpool à remporter la Premier League la saison dernière, et peut-être aider à récupérer le titre à Anfield cette saison à venir, une place dans le groupe itinérant de l’Angleterre au Qatar suivra sûrement.

Jude Bellingham

Le milieu de terrain anglais Jude Bellingham a eu un petit avant-goût du football de tournoi qui le laissera affamé



C’était une introduction douce-amère au football de tournoi international pour le milieu de terrain du Borussia Dortmund à l’Euro 2020.

La déception de l’écrasante défaite finale de l’Angleterre aux tirs au but et la réticence de Southgate à lui accorder du temps de jeu après les quarts de finale ont été contrebalancées par le fait que le joueur de 18 ans, qui n’avait que 17 ans lorsque le tournoi a commencé, est reparti avec trois sélections et 55 minutes à son actif.

En un peu moins d’une heure de football, cependant, Bellingham a démontré à quel point il était talentueux et à quel point son avenir avec l’Angleterre pouvait être prometteur.

Avec un football régulier en équipe première en Bundesliga et en Ligue des champions à sa disposition pour la saison à venir, Bellingham a la plate-forme pour défier Declan Rice et Kalvin Phillips et prouver qu’il est digne d’ancrer le milieu de terrain anglais pour les années à venir, et tout pourrait commencer au Qatar.

Harvey Barnes

Harvey Barnes a fait ses débuts en Angleterre contre le Pays de Galles en octobre mais a été exclu de l’Euro 2020 en raison d’une blessure au genou



Au début de l’année, peu de joueurs pouvaient se vanter de meilleurs chiffres ou étaient en meilleure forme que l’attaquant de Leicester Harvey Barnes.

La première et unique casquette anglaise du joueur de 23 ans était survenue lors de la victoire amicale contre le Pays de Galles en octobre et, en février, il avait marqué 13 buts dans toutes les compétitions pour renvoyer les Foxes en lice pour la Ligue des champions.

Si quelqu’un était sur le point d’être emmené à l’Euro 2020, c’était Barnes, mais comme tant d’autres, sa campagne prometteuse s’est arrêtée en frissonnant par une blessure au genou mettant fin à la saison.

Barnes est maintenant confronté au défi de raviver cette forme prometteuse et de rester en forme avant Qatar 2022, où ses qualités pour lier le milieu de terrain et l’attaque, et son travail défensif désintéressé, pourraient être des atouts précieux dans la tentative de l’Angleterre d’aller plus loin.

Ben Blanc

Ben White est allé à l’Euro 2020 mais n’a pas joué une seule minute



Une surprise, une inclusion tardive dans l’équipe anglaise de 26 joueurs pour l’Euro 2020 à la suite de la blessure d’Alexander-Arnold, White n’a pas réussi à entrer sur le terrain pendant le tournoi, mais ses expériences d’entraînement et sa première exposition à l’équipe de Southgate l’auront mis en bonne position. place.

Les capacités de jeu de balle de White ont été citées pour son inclusion à la veille du tournoi et ce sont ces attributs auxquels Southgate pourrait faire appel à l’avenir, la polyvalence de l’arrière central offrant à la fois des options défensives et de milieu de terrain.

Avec un déménagement estival à Arsenal qui serait prévu, le stock de White pourrait augmenter encore plus avec une autre campagne impressionnante de Premier League, alors surveillez cet espace.

Ben Godefroy

Ben Godfrey était en lice pour remplacer Alexander-Arnold blessé mais il a raté la coupe



L’arrière central d’Everton a été inclus dans l’équipe provisoire de Southgate pour l’Euro 2020, au cours de laquelle il a remporté ses deux premières sélections en Angleterre lors des matchs amicaux d’échauffement contre l’Autriche et la Roumanie.

Compte tenu de l’abondance de défenseurs du côté droit de l’Angleterre, il était pratiquement impossible pour le joueur inexpérimenté de 23 ans de déloger certains des membres les plus fiables de l’équipe de Southgate pour la finale du tournoi, mais sa sélection initiale devrait servir de preuve que ses talents sont très appréciés. par le manager anglais.

La polyvalence de Godfrey l’a vu jouer sur la ligne de fond d’Everton la saison dernière et aura attiré l’attention de Southgate, mais se spécialiser au cours de la campagne à venir, trouver une position et contribuer à une défense réussie d’Everton pourrait lui suffire pour obtenir le feu vert.