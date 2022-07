Les stars anglaises Ben Stokes, Joe Root et Jonny Bairstow sont “excitées” pour le retour de la série ODI contre l’Inde, déclare l’entraîneur-chef Matthew Mott | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de l’équipe masculine d’Angleterre, Matthew Mott, parle de la résilience de son équipe après sa victoire sur l’Inde lors du troisième T20I

L’entraîneur-chef anglais de la balle blanche, Matthew Mott, s’est dit satisfait de la façon dont les quilleurs anglais “ont gardé leur sang-froid” pour remporter le troisième match international du T20 contre l’Inde à Trent Bridge après quelques défaites “difficiles”.

L’Angleterre a perdu la série après de lourdes défaites à l’Ageas Bowl et à Edgbaston, mais a remporté une victoire de consolation en 17 points dimanche à Trent Bridge, la première de Jos Buttler en tant que capitaine permanent.

Les hôtes accueillent maintenant le capitaine de test Ben Stokes et les Joe Root et Jonny Bairstow en forme dans l’équipe pour la série internationale de trois matchs d’une journée qui commence mardi au Kia Oval – en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 13h.

L’Angleterre a remporté quatre tests sur quatre cet été en jouant une nouvelle marque étonnante de cricket offensif et Mott dit que les joueurs sont “excités” d’être réunis.

“Après une victoire, ce sera encore mieux”, a-t-il déclaré. Sports du ciel. “Nous comptons sur eux pour apporter cette énergie qu’ils ont eue dans la série Test.

Ben Stokes a mené l’équipe de test d’Angleterre à quatre victoires sur quatre cet été, avec Joe Root et Jonny Bairstow dans une forme sensationnelle avec la batte

“Ils sont absolument ravis d’être de retour là-bas. Les commentaires tournent autour de” J’ai hâte d’être de retour dans les vêtements de couleur “.

“C’est génial. Ils ont passé un excellent été, mais ils veulent continuer à bâtir là-dessus et revenir dans ce groupe. Nous les accueillerons à nouveau.”

L’Angleterre entre dans la série ODI sur une note gagnante, affichant un objectif massif de 216 courses pour l’Inde lors du dernier T20I à Trent Bridge, et bien que les touristes les aient poussés à proximité grâce à un magnifique premier siècle de Suryakumar Yadav, les hôtes ont tenu bon pendant une victoire de consolation.

“J’ai été vraiment satisfait de la façon dont nos quilleurs ont gardé leur sang-froid”, a déclaré Mott. “C’est exactement ce dont nous avons beaucoup parlé, exécuter sous pression, et je pense que nous avons très bien résisté aujourd’hui.

“Tous ceux qui ont joué ici [Trent Bridge] sait que le total était très accessible. A mi-course, nous avions l’impression d’avoir fait du bon travail, mais cela n’a jamais été hors de leur portée.”

Il a ajouté: “Cela a été quelques jours difficiles. Cette équipe n’est pas habituée à perdre trop souvent et je pense que l’Inde a joué du bon cricket.

“Je suis vraiment fier de la résilience pour revenir, remettre notre marqueur là-bas avec la batte – je pensais que c’était une bonne décision de le prendre et de frapper en premier – et tout le monde est sorti avec une très bonne intention et était assez braver.

“C’est certaines des choses que nous avons retirées des deux derniers matchs et c’est bien d’obtenir une victoire.”

“Buttler a fait preuve d’un grand caractère en tant que capitaine”

Cette victoire était la première de Buttler en tant que skipper anglais à plein temps, après avoir été confirmé comme successeur d’Eoin Morgan plus tôt ce mois-ci après le départ à la retraite du capitaine vainqueur de la Coupe du monde.

Mott, lui-même nouveau dans son poste d’entraîneur de balle blanche, a été impressionné par l’attitude de Buttler après quelques revers au début de sa carrière de capitaine.

“De toute évidence, nous avons été testés avec quelques défaites, mais c’est à ce moment-là que vous en apprenez beaucoup sur les gens et le caractère qu’il a montré a été formidable”, a déclaré Mott.

“Il sait évidemment que c’est un acte difficile à suivre, l’un des grands leaders du cricket de tous les temps. Il trouvera son chemin.

“Nous nous entendons très bien tous les deux, nous avons de bons rapports et nous construisons déjà des trucs et nous nous posons beaucoup de questions. Cela prendra du temps mais nous y arrivons et c’était très amusant commencer.”

