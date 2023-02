Les stars américaines Rapinoe et Morgan soutiennent le Canada au milieu d’un conflit de travail

ORLANDO, Floride — Trois ans après que l’équipe nationale féminine des États-Unis a protesté contre sa fédération à la SheBelieves Cup, les joueuses du Canada se retrouvent dans une situation similaire.

Malgré la rivalité de longue date entre les équipes, il y a de la camaraderie dans la lutte commune pour l’équité en dehors du terrain. Jeudi, cela se jouera sur le terrain pour un public mondial.

– Kassouf : les Américaines au bord de la panique avant le Mondial ?

“Nous sommes avec eux à 100% et savons évidemment exactement ce qu’ils traversent, à quel point il est difficile de faire tout cela en dehors du terrain et de devoir performer”, a déclaré mercredi l’attaquante américaine Megan Rapinoe, un jour avant les deux équipes. sont programmés pour jouer au tournoi d’exhibition.

Les joueurs du Canada ont menacé leur fédération d’une grève la semaine dernière en raison de ce qu’ils qualifient de conditions et de ressources inégales par rapport à l’équipe masculine. Les joueurs ont également déclaré qu’ils n’étaient pas payés du tout en 2022.

L’Association canadienne de soccer a réagi en menaçant de poursuites judiciaires, ce qui aurait pu coûter des millions aux joueurs en dommages personnels s’ils n’avaient pas participé à la SheBelieves Cup.

Les joueurs canadiens ont déclaré qu’ils participeront à ce tournoi en signe de protestation et qu’ils le montreront de manière visuelle lorsqu’ils entreront sur le terrain jeudi au stade Exploria. La capitaine américaine Becky Sauerbrunn a déclaré que son équipe les rejoindrait.

“Je pense que vous devriez prévoir de voir certaines choses pour le match de demain”, a déclaré Sauerbrunn à ESPN. “Qu’il s’agisse de déclarations ou de manifestations sur le terrain, je pense qu’il y aura des choses que nous organisons et nous les soutenons pleinement.”

Mercredi, les joueurs canadiens se sont entraînés au stade Exploria dans une combinaison d’équipement et de vêtements non marqués qui ont été retournés pour cacher le logo de Canada Soccer.

Ce n’est pas la première fois que la SheBelieves Cup, un tournoi amical organisé chaque année par US Soccer, tombe dans le collimateur des conflits de travail dans le football féminin.

En 2020, les femmes américaines ont retourné leurs maillots d’échauffement pour cacher le logo US Soccer et ne montrer que le contour de l’écusson de la fédération et les quatre étoiles au-dessus, représentant les quatre championnats de la Coupe du monde qu’ils ont remportés.

La manifestation était en réponse à des dépôts juridiques quelques jours plus tôt dans lesquels l’avocat de US Soccer, dans le cadre de la longue lutte pour l’égalité de rémunération, a fait valoir que les femmes étaient des athlètes inférieures.

Les joueurs et le football américain ont finalement mis fin à leur combat l’année dernière avec un règlement de 24 millions de dollars pour les arriérés de salaire et une nouvelle convention collective qui a apporté une rémunération équitable avec l’équipe masculine américaine.

Les hommes et les femmes américains partageront également leur prix collectif de la Coupe du monde, l’un des plus grands obstacles au cours des six années de combats.

Jeudi, les vétérans américains Rapinoe, Sauerbrunn et Alex Morgan ont déclaré qu’ils offriraient tous les conseils possibles à leurs collègues canadiens. Sauerbrunn a été en contact direct avec la capitaine canadienne Christine Sinclair, qui est sa coéquipière avec le Portland Thorns FC.

Le Canada est l’adversaire historique le plus courant de l’USWNT et sans doute son plus grand rival, mais le croisement entre les programmes est important.

La plupart des Canadiennes et des Américaines ont historiquement joué dans la National Women’s Soccer League, et bon nombre des meilleures joueuses du Canada ont joué dans le système universitaire américain.

Megan Rapinoe, à gauche, et Alex Morgan font partie de l’équipe américaine à la SheBelieves Cup. Omar Véga/Getty Images

“Il y a juste certaines choses qui sont tellement plus importantes que ce qui se passe sur le terrain, juste les droits humains fondamentaux et le respect et obtenir ce qu’ils méritent”, a déclaré Rapinoe. “Nous parlons ici des champions olympiques, c’était donc bien mérité et un énorme pas en avant pour eux.

Rapinoe a ajouté qu’elle était déconcertée par la raison pour laquelle la fédération canadienne traitait ses joueurs de cette manière après avoir remporté un titre international majeur.

Les Canadiennes ont remporté la première médaille d’or olympique du pays en soccer en 2021, battant les États-Unis en demi-finale aux Jeux de Tokyo. Cela est venu après des médailles de bronze olympiques consécutives en 2012 et 2016.

L’an dernier, l’équipe masculine du Canada a participé à la Coupe du monde pour la première fois en 36 ans et avait deux fois plus de personnel au tournoi que les femmes n’en ont habituellement, a déclaré l’attaquante canadienne Janine Beckie cette semaine.

Beckie était au Qatar et a vu la configuration de l’équipe masculine de première main alors que le Canada n’a pas réussi à se qualifier de la phase de groupes.

Mardi, Beckie a déclaré que cette équipe féminine du Canada peut poursuivre cette performance avec un titre de Coupe du monde, mais qu’elle a besoin d’un meilleur soutien de sa fédération, y compris une augmentation du personnel et plus de joueuses dans les camps. L’Association canadienne de soccer, quant à elle, prévoit des compressions budgétaires.

Beckie et ses coéquipières ont également déclaré qu’elles souhaitaient voir davantage d’investissements dans les programmes pour les jeunes femmes afin que le succès du programme puisse être maintenu à long terme.

Au minimum, les joueurs canadiens ont déclaré qu’ils voulaient être payés ce qui leur était dû à partir de 2022 ou qu’ils ne joueraient pas en avril, la dernière fenêtre officielle de la FIFA avant le début de la période de la Coupe du monde de cet été.

“Je ne vais pas mentir, c’est tendu”, a déclaré Sinclair. “Je fais partie de cette équipe depuis très longtemps et cela a été une bataille constante avec le CSA pour essayer de mettre en place des CBA progressistes. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés en ce moment en tant qu’hommes et femmes [teams]quelque chose doit changer.”

L’adversaire de jeudi offre aux Canadiens à la fois une plate-forme importante et un allié fidèle dans leur combat. Les joueurs américains ont dit pendant des années que leur combat pour l’égalité de rémunération ne concernait pas seulement eux-mêmes. Comme Sauerbrunn l’a dit mercredi, les Américains “ont écrit le livre de jeu” sur la bataille.

Récemment, ils ont vu des joueurs et des équipes du monde entier mener des combats similaires.

Rapinoe a déclaré qu’elle pense que les combats hors terrain pour l’équité galvanisent les joueurs à mieux performer, du moins dans sa vaste expérience. Elle a remporté le Ballon d’or de la Coupe du monde 2019 en tant que meilleure joueuse du tournoi, tout en menant une lutte sur les réseaux sociaux contre le président américain de l’époque, Donald Trump.

“C’est la même chose pour moi, que ce soit l’Angleterre qui gagne l’Euro comme elle l’a fait, ou la WNBA et sa nouvelle CBA, ou l’équipe de hockey, ou notre équipe, la NWSL, Canada maintenant”, a déclaré Rapinoe. “Nous sommes tous dans la même équipe en dehors du terrain, donc tout cela ressemble à un effet boule de neige. Je me rends compte que notre équipe est l’une des premières à le faire, l’une des plus bruyantes à le faire et l’une des plus réussies à le faire sur et en dehors du terrain. Je pense que nous en sommes très fiers.

“Nous aurions aimé que cela aille plus vite et que les équipes n’aient pas à le faire, mais je pense que cela devient plus facile pour eux de le faire et beaucoup plus difficile pour les fédérations et les organisations de nier une sorte de droits fondamentaux au travail et de droits humains fondamentaux.”