Les starlettes russes remportent des tournois de tennis en Asie

Lyudmila Samsonova a battu Zheng Qinwen lors de la finale de l’Open du Japon avant qu’Ekaterina Alexandrova ne remporte l’Open de Corée en battant Jeļena Ostapenko

La numéro 30 mondiale russe Lyudmila Samsonova a remporté dimanche son quatrième titre en carrière après avoir battu la numéro 36 mondiale Zheng Qinwen de Chine à l’Open du Japon.

À Séoul, la compatriote de Samsonova et numéro 24 mondiale, Ekaterina Alexandrova, a remporté son troisième titre en carrière et son deuxième en 2022 en battant Jelena Ostapenko en deux sets à l’Open de Corée.

La victoire de Samsonova a été obtenue en triomphant 7-5, 7-5 de Zheng et en étendant son record de victoires à 18 victoires lors de ses 19 derniers matchs.

Tokyo a un nouveau champion 🏆@LiudaSamsonova prend le #TorayPPO titre sans lâcher un set toute la semaine ! pic.twitter.com/dssGivsvBf – wta (@WTA) 25 septembre 2022

L’attaque clinique a été la clé d’une victoire qui la placera juste à l’extérieur du top 20 dans un classement en carrière au début de la semaine, bien que le premier set ait été serré et fait match nul 5-5 à un moment donné.

Après avoir converti deux coups droits, Samsonova a servi le premier set après 57 minutes et l’a terminé avec 14 gagnants.

Dans une répétition du premier set, le second s’est à nouveau dirigé vers un score de 5-5. En brisant Zheng et en profitant ensuite d’un service amoureux, Samsonova a remporté son troisième tournoi cette année après des titres consécutifs à Washington DC et à Cleveland le mois dernier.

Ne perdant jamais un set au Japon, Samsonova a battu Elena Rybakina, championne en titre de Wimbledon, Zhang Shuai, Garbine Muguruza, Wang Xinyu puis Zheng pour remporter le trophée.

Réagissant à sa victoire, Samsonova a déclaré que c’était un “Match vraiment difficile” et a donné “grandes félicitations” à elle “étonnante” Adversaire de 19 ans qui deviendra le premier adolescent chinois à percer le top 30 lundi.

“C’était un match nerveux aujourd’hui. On s’est battu sur tous les points. C’était dur” Samsonova a ajouté.

Dans la capitale sud-coréenne de Séoul, la tête de série numéro deux Alexandrova a battu la tête de série numéro un Ostapenko lors de la finale de l’Open de Corée.

Attendez un moment réconfortant à la fin 🥹🫰 En battant la tête de série Ostapenko 7-6(4), 6-0 en finale, Ekaterina Alexandrova est la championne à Séoul !#HanaBankKoreaOuvrir pic.twitter.com/4TB5FIRBwc – wta (@WTA) 25 septembre 2022

Le premier set s’est déroulé sur le fil et a été remporté 7-6 (4) par Alexandrova, qui n’a laissé aucun doute dans le deuxième set et a fait exploser la Lettone 6-0.

Bénéficiant d’une avance de 5-2 en tête à tête, Alexandrova sait battre Ostapenko et l’a empêchée d’être la première double championne de la compétition.

Comme partagé en ligne par la WTA, il y a eu un moment émouvant après qu’Alexandrova ait remporté sa cinquième victoire dans le top 20 et sa deuxième victoire en tournoi de la saison. Abordée poliment par l’une des joueuses de balle qui aidaient au parc olympique de Séoul, elle a donné sa raquette au jeune.