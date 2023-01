Les starlettes les plus convoitées du Championnat sud-américain U20

Máximo Perrone devrait jouer au Championnat sud-américain U20, et potentiellement bientôt pour Manchester City. EPA/Raul Martinez

Après son annulation en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, le championnat sud-américain des moins de 20 ans revient jeudi avec Bogotá et Cali en Colombie comme villes hôtes. Créé en 1995, ce tournoi ouvre essentiellement le calendrier international du football et sert également de qualification pour la Coupe du monde masculine U20 de cette année, qui se tiendra en mai et juin en Indonésie. Les trois premiers participeront également aux Jeux panaméricains de cette année à Santiago, au Chili. De plus, comme les Jeux olympiques d’été n’autorisent que trois joueurs âgés de plus de 23 ans dans chaque effectif, ce tournoi agit comme un outil de recrutement pour Paris 2024.

Le format est assez particulier. Il n’y a que deux groupes de cinq équipes qui jouent dans un format de tournoi à la ronde. Les trois premiers de chaque groupe accèdent à un groupe final de six, et dans cette phase finale, ils s’affronteront une fois. Le vainqueur est déterminé par la plupart des points car il n’y a pas de format à élimination directe, de finale ou de match pour la troisième place à aucune étape.

Il y a beaucoup d’histoires qui valent votre temps dans la compétition de cette année. L’Equateur, tenant du titre, espère récidiver, mais de nombreuses équipes ont eu le temps de se développer depuis La Tri remporté en 2019, qui était leur tout premier titre. On pourrait dire que le Brésil, par exemple, aspire à ce trophée car cela fait 12 ans que la nation la plus titrée dans cette compétition (11 titres) a été sacrée championne.

Ensuite, il y a la talentueuse Argentine, qui utilisera toute la motivation de la victoire historique de l’équipe senior au Qatar pour remporter la victoire pour la première fois depuis 2015. Albiceleste sera le premier à porter officiellement le maillot aux trois étoiles. Ils n’ont peut-être pas d’entraîneur Lionel Scaloni, mais ils seront dirigés par un ancien joueur qui sait exactement comment concourir au plus haut niveau : Javier Mascherano. L’Uruguay est toujours un concurrent sérieux, et avec une équipe audacieuse pleine d’individus talentueux qui jouent dans de très grands clubs, cela pourrait être une bonne année pour eux.

Ne négligez pas la Colombie, pays hôte, cependant: ils traversent une mini-révolution au sein de la fédération après que leur équipe senior n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde. Il y a beaucoup de talent ici, et ils sont prêts à gagner à domicile et pour la première fois depuis une décennie.

Cette compétition sert également de mine d’or proverbiale pour les scouts du monde entier. Cela peut constituer une opportunité qui change la vie des joueurs ainsi que des clubs sud-américains qui peuvent profiter de l’intérêt européen. De nombreux clubs européens seront attentifs à cette compétition.

Il n’y aura pas d’Endrick, cependant. Le prodige brésilien – qui jouera pour le Real Madrid l’année prochaine – a été initialement sélectionné lors de la sortie de l’équipe, mais Palmeiras a demandé à la fédération de le retirer afin qu’il puisse figurer dans le championnat Paulista. L’ailier de Manchester United, Alejandro Garnacho, ne jouera pas non plus pour l’Argentine, car les Red Devils ont opté pour qu’il reste avec le club.

Ensuite, il y a le Colombien de 19 ans Jhon Durán, qui a récemment déménagé à Aston Villa du Chicago Fire FC pour 18 millions de dollars plus des primes. Au moment d’écrire ces lignes, Durán a quitté la configuration colombienne pour Birmingham afin de finaliser son permis médical, son contrat et son travail. La Colombie espère qu’il reviendra dans le tournoi, mais cela dépendra du club de Premier League. Son compatriote, Juan David “Juanda” Fuentes – qui joue pour Barcelone B – portera sûrement la charge jusque-là.

Une autre star qui se dirige également vers la Premier League, mais qui joue dans le tournoi (contrairement à Durán,) est le Brésilien Andrey Santos, 18 ans. Chelsea a récemment recruté le milieu de terrain de Vasco da Gama et l’accueillera à nouveau après la compétition.

En tant que Péruvien, il est de mon devoir – sinon je serai renié par ma famille – de noter également Matías Lazo, un défenseur polyvalent de Melgar. C’est un leader solide qui sera testé immédiatement alors que le Pérou affrontera le Brésil lors du premier match.

Pourtant, à part ces noms, il y a beaucoup de talents largement méconnus dans le tournoi. Gardez un œil sur ces cinq joueurs : ne dites pas que vous n’étiez pas prévenu.

Seul membre de l’équipe équatorienne qui joue en Europe, ce talentueux joueur de 19 ans est à l’Ajax et représente son équipe réserve en prêt, avec une option pour rendre le transfert permanent, d’Independiente Del Valle, la centrale équatorienne qui nous a donné les goûts de Moisés Caicedo et Gonzalo Plata. Delgado, neveu d’Agustín “Tín” Delgado (ancien meilleur buteur de tous les temps pour l’équipe nationale avant qu’Enner Valencia ne prenne le relais) est un solide milieu de terrain box-to-box qui aime l’art simple des passes rapides, des tacles forts et des buts à chaque fois. possible. C’est un jeune homme humble et intelligent qui a déménagé aux Pays-Bas à 18 ans, sans connaître un mot de néerlandais ou d’anglais, mais il s’est bien acclimaté dans l’une des meilleures académies du monde.

“J’ai fait tout mon possible pour être ici”, a déclaré Delgado à Diario Expreso. “Je voulais être ici et soutenir l’équipe avec la courte expérience que j’ai eue à l’étranger.”

Ne laissez pas son humilité vous tromper. Ce jeune homme est une menace puissante et est prêt à aider l’Équateur à défendre son titre.

Patrickson Delgado brille déjà en Europe pour Jong Ajax, prêt à laisser sa marque sur le championnat sud-américain U20. Joris Verwijst/Agence BSR/Getty Images

Dario Osorio | Chili | 18 | Ailier | Université du Chili

L’Université du Chili, un géant du football chilien bien qu’il ait souffert ces derniers temps (en raison de problèmes économiques, ils ont flirté avec la relégation au cours des dernières saisons), compte le plus de joueurs dans l’équipe de Patricio Ormazábal, et ce n’est pas une surprise. . Le club compte un certain nombre de perspectives de qualité et Osorio, un ailier droit inversé à la réflexion rapide, ne fait pas exception.

L’équipe senior du Chili a souffert de la réalisation froide que leurs années dorées d’Arturo Vidal, Alexis Sanchez et Charles Aránguiz s’estompent lentement, mais il y a beaucoup de jeunes talents prêts à obtenir leur diplôme. Osorio est l’un de ses plus brillants – il est rapide, courageux et un casse-tête pour les défenseurs avec son excellent pied gauche. Il existe de nombreux rapports sur sa prochaine destination, de la Serie A à Tottenham Hotspur, et il ne fait aucun doute que nous le verrons en Europe le plus tôt possible. Pour l’instant, profitez de sa capacité dans cette compétition.

Maximo Perrone | Argentine | 20 | Milieu de terrain | Veléz Sarsfield

Au moment où vous aurez fini de lire cette phrase, Perrone – un milieu de terrain composé et sûr de lui pour Veléz Sarsfield – pourrait également se préparer pour l’Europe. Plus précisément, Manchester City. Pep Guardiola est si intensément intéressé par Perrone qu’il aurait contacté le club, les représentants de Perrone et Mascherano susmentionné, qui connaît naturellement très bien la Premier League. Le président de Veléz, Sergio Rapisarda, n’est cependant pas content, car il a été déçu par Guardiola, Man City et même Mascherano, qui tentent tous d’influencer la décision de Perrone. Il est entendu que le déménagement de Perrone à City est fixé et se rendra à Manchester après le tournoi.

Perrone joue bien au-dessus de son âge. C’est un athlète intelligent avec un bon timing, du sang-froid et un sens agressif du but. Si l’Argentine remporte ce tournoi, Perrone en sera une grande raison.

Vitor Roque | Brésil | 17 | Transférer | Athlético Paranaense

Pour éviter les hyperboles, il est important de toujours rester réaliste avec les attentes, mais Roque est la vraie affaire. Un attaquant de 17 ans qui joue pour l’Athletico Paranaense et aurait acquis de nombreux admirateurs, dont Chelsea, Barcelone et le Paris Saint-Germain. Tous devraient attendre qu’il ait 18 ans, et Paranaense exigera un prix élevé car ils considèrent Roque comme un joueur fondamental, non seulement pour le club mais aussi pour le Brésil. C’est un avant-centre classique qui peut jouer n’importe où sur la ligne de front.

Il y a eu des comparaisons avec Ronaldo Fenómeno, mais je refuse d’y aller car ce type de pression ne devrait jamais être appliqué à quelqu’un d’aussi jeune. Laissez Roque tracer son propre chemin, qui s’annonce extrêmement prometteur.

Álvaro Rodríguez | Uruguay | 18 | Transférer | Real Madrid

Né en Espagne de parents uruguayens, Rodríguez est l’un des deux membres du Real Madrid Castilla qui participent au tournoi (l’autre étant Nico Paz), et l’entraîneur uruguayen U20 Marcelo Broli est ravi de l’avoir, car Rodríguez avait déjà joué pour Les U18 espagnols.

“C’est tellement génial de l’avoir ici, car nous avons essayé pendant des mois de le faire venir”, a déclaré Broli plus tôt cette semaine. “C’est un enfant très humble et il s’est adapté très rapidement à l’équipe. Notre jeu lui convient bien car nous aimons aller loin avec de la vitesse, alors j’espère que nous le mènerons dans les zones dangereuses.”

C’est exactement ce que fait Rodríguez, qui a fait ses débuts avec le Real Madrid lors de la Copa del Rey la semaine dernière. En ce qui concerne l’Uruguay, il ne faisait aucun doute dans son esprit qu’il voulait éventuellement venir représenter la nation.

“C’est moi qui ai pris la décision”, a-t-il déclaré, et non son père, l’ancien international uruguayen Daniel “Coquito” Rodríguez. “Mon cœur tire pour l’Uruguay.”

Ce sera sûrement plus que son cœur car les fans uruguayens vont se régaler en tant que “Coquito Jr.” est prêt à avoir un impact pour La Célestequi cherchera à rattraper les performances décevantes de son équipe senior à la Coupe du monde.