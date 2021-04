City a été contraint de revenir par derrière après une finition bouclée de la sensation anglaise de 17 ans Jude Bellingham a placé Dortmund devant les buts à l’extérieur dans le match nul, mais a fait le travail en seconde période grâce à un penalty de Riyad Mahrez et un finition rapide de Phil Foden, de plus en plus influent.

Pour Guardiola, il organise une première demi-finale de Ligue des champions depuis son mandat avec City alors que l’Espagnol envisage de remporter la compétition pour la première fois depuis le deuxième de ses triomphes avec Barcelone en 2011.

Malgré tout leur éclat domestique depuis que Guardiola a pris la barre, la Ligue des champions est toujours considérée comme la compétition que City et leur entraîneur espagnol désirent le plus désespérément – un désir qui ne s’est intensifié qu’après des quarts de finale successifs à travers les différents degrés de torture dans le passé. trois saisons.

C’était une autre égalité que City avait presque réussi à laisser s’échapper, la laissant tard à Manchester au match aller et survivant à une frayeur en Allemagne contre une équipe de Dortmund teintée d’exubérance juvénile qui à un moment menaçait d’embarrasser les visiteurs coûteux.

En fin de compte, c’était un match éclairé par l’éclat des jeunes Anglais des deux côtés, car la starlette de Dortmund, 17 ans, Jude Bellingham a donné de l’espoir aux hôtes avant que Foden de City ne l’aide à l’étouffer.

Cela s’est terminé par un score global de 4-2 pour les slickers de Pep’s City, qui ont dû travailler beaucoup plus dur pour leur passage contre les lutteurs de Bundesliga que beaucoup ne l’avaient prédit.

Avec sa sélection d’équipe, Guardiola s’était replié sur un pari favori en commençant sans un avant-centre reconnu alors que Gabriel Jesus commençait sur le banc et Sergio Aguero restait à la maison après ne pas être assez en forme pour faire le voyage en Allemagne. C’était, cependant, un line-up assez familier pour apaiser les craintes de certains fans que Guardiola ne passe dans le mode de bricolage qui a été accusé d’avoir causé la chute de City sous l’Espagnol ces dernières années.

Dès le début au Westfalenstadion, La ville s’est installée dans un schéma de passe familier bien que Mahmoud Dahoud ait tenté sa chance pour les hôtes lorsqu’une passe égarée lui a donné une fissure gratuite à distance, conduisant directement dans les bras d’un Ederson reconnaissant.

Après ce panneau d’avertissement, c’est Dortmund qui a frappé en premier. Erling Haaland – l’homme convoité à travers le continent, y compris dans la moitié bleu ciel de Manchester – est entré derrière John Stones pour couper le ballon de manière invitante, et tandis que City bloquait le premier effort, le ballon est tombé gentiment à Bellingham. Le jeune en a profité pleinement en frottant une somptueuse frappe du pied droit qu’Ederson ne pouvait aider qu’à se frayer un chemin dans le filet du bout des doigts.

C’était la rédemption pour l’Anglais après avoir nié ce qui ressemblait à un but clair au match aller à l’Etihad, et il a célébré sauvagement avec Haaland alors que Dortmund prenait l’ascendant dans le match nul. Le but a également fait de Bellingham le plus jeune buteur de l’histoire de Bellingham en Ligue des champions et le deuxième plus jeune buteur de la compétition dans un match à élimination directe.

Jude Bellingham est le plus jeune Anglais à avoir jamais marqué un but en UEFA Champions League … Construit différemment. 🤯 pic.twitter.com/RKLUq0QJ4h – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 14 avril 2021

17 ans 289d – Jude Bellingham est le deuxième plus jeune joueur à marquer dans un match à élimination directe de l’UEFA Champions League, après Bojan pour Barcelone contre Schalke en avril 2008 (17 ans 217d). Étape. pic.twitter.com/r2JuIUhcLQ – OptaJoe (@OptaJoe) 14 avril 2021

Une ville choquée par un obus s’est presque retrouvée à la dérive lorsque Manuel Akanji a testé Ederson avec une tête lorsqu’il n’était pas marqué dans un coin peu de temps après.

City, cependant, a pris vie aux alentours de 25 minutes lorsque Kevin De Bruyne a secoué la barre transversale après s’être frayé un chemin dans la surface, les visiteurs cherchant sans enthousiasme un penalty lorsque Bernardo Silva a été regroupé pour tenter de rattraper le rebond. .

Bellingham, ancien élève de Birmingham City – qui a opté pour un passage en Bundesliga avant le début de la saison, malgré les cercles de Manchester United – a ensuite prouvé son talent à l’autre bout du terrain en bloquant un effort à bout portant de Riyad Mahrez. .

Oleksandr Zinchenko – préféré à Joao Cancelo à l’arrière gauche – s’est rapproché mais n’a pu que se diriger droit dans les bras du gardien de Dortmund Marwin Hitz, tandis que Bellingham était réservé pour avoir attrapé son compatriote Foden, la starlette anglaise, poursuivant ainsi la première mi-temps du milieu de terrain de Dortmund. montrant.

À l’intervalle, Guardiola regardait encore une autre sortie de la Ligue des champions, mais a choisi de ne pas appuyer sur la gâchette et a envoyé le même XI. Le courage tactique de l’Espagnol était mis à l’épreuve contre une recrue relative en face de lui dans l’abri sous la forme du patron de Dortmund, Edin Terzic, âgé de 38 ans – l’ancien assistant qui n’a succédé en tant que gardien que du limogé Lucien Favre en décembre.

Bellingham faisait partie de ceux qui ont enflammé les rangs de Dortmund avant le début de la seconde mi-temps, et Haaland a dirigé le ballon d’un corner de la ville dès le début, preuve supplémentaire que cette équipe teintée de jeunes talents serait prête à faire un changement pour conserver leur avantage élancé. Hitz a ensuite basculé d’un centre de Zinchenko alors que City pressait et sondait la ligne arrière de Dortmund.

Le début patient de City a été récompensé quand Emre Can a tenté maladroitement de dégager un centre de Foden, se contorsionnant pour diriger le ballon sur son propre bras. L’arbitre espagnol Carlos del Cerro Grande a souligné l’endroit et VAR a confirmé sa décision, avant que Mahrez ne dépasse Hitz pour son premier but en Ligue des champions de la saison alors que City revenait au volant.

Man City méritait-il une pénalité? 🤔 pic.twitter.com/E9JYrNsa4a – ESPN FC (@ESPNFC) 14 avril 2021

City a pris de l’élan mais s’est rappelé que Dortmund n’avait pas fini quand ils ont dû se dégager lorsque le ballon est tombé à Dahoud dans la surface. Mats Hummels s’est alors dirigé de façon angoissante au-dessus de la barre sur un coup franc de Marco Reus avec un peu plus de 20 minutes à jouer.

Après la focalisation sur Bellingham, c’est une autre starlette anglaise qui a frappé pour voler la vedette et tuer les espoirs de Dortmund. Récupérant le ballon dans un coin, Foden leva les yeux pour choisir sa place du bord de la surface avec un drive bas qui rattrapa Hitz à son premier poteau.

Le gardien de Dortmund aurait pu faire mieux pour garder le ballon – et l’égalité – à sa portée, mais c’était une réflexion fulgurante de la part du Foden toujours conscient.

City était à l’aise dans les 15 dernières minutes en faisant venir Raheem Sterling pour Mahrez tandis que pour Dortmund, l’impressionnant bien que épuisé Bellingham cédait la place à Julian Brandt.

Les hommes de Guardiola ont vu le match sortir, accédant aux quatre derniers de la compétition pour la première fois depuis que Manuel Pellegrini était à la barre en 2016.

Des tests Sterner attendent contre une équipe du PSG alimentée par des dépenses somptueuses similaires de la part de riches bienfaiteurs du Moyen-Orient, mais au moins les hommes de Guardiola se sont mis à portée de main de la finale – un exploit qui leur a si douloureusement échappé ces dernières années.