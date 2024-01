Les Star 49ers WR ont un tir ’50-50′ pour jouer contre les Lions lors du match pour le titre NFC

ALLEN PARK – Il est tôt. Mais les nouvelles concernant le receveur vedette Deebo Samuel mettent en doute son statut pour le match pour le titre NFC entre les Lions de Détroit et les 49ers de San Francisco.

Samuel a quitté la victoire de San Francisco en ronde de division contre les Packers de Green Bay en raison d’une blessure à l’épaule. Et ESPN rapporte que les 49ers le considèrent comme « 50-50 » pour sa capacité à affronter les Lions.

Les 49ers sont une machine polyvalente. Mais il n’y a pas beaucoup de joueurs capables de faire les choses que Samuel fait pour cette attaque. C’est un receveur de crampons qui s’est également révélé être un problème en dehors du champ arrière en tant que l’un des joueurs vedettes les plus polyvalents du jeu.

Samuel a subi une fracture capillaire à la même épaule au cours de la semaine 6. Mais les 49ers sont optimistes que la blessure n’est pas à ce niveau de gravité.

“(Cela change potentiellement) beaucoup de choses, surtout quand vous avez des bracelets et des choses comme ça, et que vous devez changer de gars, ce qui est toujours un défi pour ces gars-là”, a déclaré l’entraîneur-chef des 49ers, Kyle Shanahan, selon ESPN. «Cela s’est produit lors du match contre Cleveland (au cours de la semaine 6), et nous ne l’avons pas très bien géré. Je pensais que nous l’avions mieux géré aujourd’hui qu’à l’époque, mais c’est un énorme défi.

“Deebo est évidemment l’un de nos meilleurs joueurs, mais c’est aussi un gars unique qui va à certains endroits et qu’il faut s’adapter à chaque match.”

En rapport: Plus personne ne se moque des Lions de Dan Campbell

En rapport: Notes des Lions : la ligne O ouvre la voie à Jared Goff pour trouver du rythme dans la victoire contre Bucs

Samuel s’est blessé au premier quart contre les Packers. Il a essayé de revenir mais n’a pas pu terminer le match. Il a attrapé les deux cibles envoyées sur 24 verges avant de sortir lors de la victoire 24-21 des 49ers.

Les Lions ont eu du mal avec les étalons cette saison, surtout au cours du mois dernier. Ils ont maîtrisé le virage mais ne brisent pas la mentalité en cédant des jeux monstres à Justin Jefferson (deux fois), Ceedee Lamb, Puka Nacua et maintenant Mike Evans. Chaque joueur présentait un ensemble de compétences différent et les coins extérieurs de Détroit ont eu du mal à relever les défis.

Samuel a capté 60 passes pour 892 verges et sept touchés, ajoutant 225 verges et cinq scores au sol en 15 matchs cette année. Et même s’il y a beaucoup à remplacer, il n’est pas le seul à propulser l’attaque par la passe menée par le quart-arrière Brock Purdy.

Les 49ers comptent également l’ailier rapproché George Kittle et le receveur large Brandon Aiyuk, qui ont chacun dépassé les 1 000 verges sur réception cette année. Retirer Samuel serait énorme. Mais cela ne rend pas la tâche facile, avec un voyage au Super Bowl en jeu le week-end prochain contre un éternel prétendant à San Francisco.

“Oui, c’est excitant, c’est excitant”, a déclaré Jared Goff à propos du match à venir. « Nous avons plaisanté là-dedans après le match. Ironiquement, la dernière fois que beaucoup d’entre nous y ont joué, c’était les uns contre les autres. C’était moi avec les Rams contre Dan (Campbell) avec les Saints. (Alex) Anzalone était là. Aaron Glenn était là. Ouais, donc c’est excitant.

“Et pas seulement pour moi, mais pour toute notre équipe, et c’est quelque chose que nous avons – ce n’est pas le cas, je ne veux pas le dire avec arrogance, mais nous nous attendions à gagner le premier match, nous nous attendions à gagner ce match. , et maintenant nous allons assister à un match auquel nous nous attendions contre une très bonne équipe chez eux et nous allons y arriver en espérant gagner. Ce sera un match difficile, mais ce sera amusant.