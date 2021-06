Les stand-ups deviennent expérimentaux dans cinq nouvelles offres spéciales aventureuses

Le buzzy « Inside » de Bo Burnham (Netflix) a emballé un spectacle solo dans une comédie musicale. Le mois prochain, Tig Notaro sort un stand-up spécial entièrement animé . Mais l’hybride comique qui connaît la croissance la plus rapide est le documentaire stand-up. Des plans de la bande dessinée dans les coulisses une fois que le livre mettait fin aux blagues, mais maintenant, des scènes de la vie de la bande dessinée introduisent, répondent et renforcent régulièrement la performance. Il n’est pas surprenant que le lauréats de l’Oscar 2020 du meilleur long métrage documentaire a fait le prochain film de Dave Chappelle, « Cette fois cet endroit, » une chronique de, entre autres, des performances dans sa ville natale de Yellow Springs, Ohio, pendant la pandémie.

Pour Watkins, cela signifiait pousser un chariot à travers l’Amérique sur les autoroutes et à travers les bois, dormir dans une tente et filmer cette randonnée solitaire tout en faisant des décors dans de petits espaces de New York à la Californie. Un étrange mélange de stand-up spécial et de « Nomadland », son effort est à la fois exceptionnel et caractéristique du moment d’essayer n’importe quoi dans la comédie, un moment dans lequel de nombreux interprètes fusionnent des formes, mélangeant sur scène avec hors, joyeux avec mélancolie, blagues écrites avec musique, improvisation ou autres éléments.

« Spécial » (disponible sur grandes plateformes numériques ) est un exemple des forces et des pièges de cette approche conceptuelle : bien qu’elle ait ajouté du drame scénique et de la beauté à son voyage ardu, elle a fini par submerger la comédie. En expliquant pourquoi elle pousse une charrette lors de son voyage, elle plaisante : « Je voulais avoir l’air plus sans-abri. » Ces punchlines frappent moins fort que les intermèdes de sa vie. Le stand-up semble souvent accessoire sinon déplacé, voire une distraction par rapport à l’événement principal.

Ces derniers mois, Rory Scovel, Chris Gethard et Carmen Christopher ont sorti des émissions spéciales plus modestes qui mélangent stand-up et images des coulisses. Chacun est expérimental de différentes manières. Dans « Vivre sans peur » (Disponible sur Youtube), Scovel, un interprète dynamique et inventif qui a livré quelques-uns des décors les plus drôles que j’aie jamais vus, s’est donné pour mission de composer six spectacles complètement sur place : le stand-up fusionné avec l’improvisation. Son objectif était de capturer la spontanéité de la création tout en tissant des commentaires d’après-spectacle sur ce qui n’allait pas.

Tournées par Scott Moran avec une sensibilité au rythme des blagues, les performances de Scovel sont des numéros captivants sur le fil, pas aussi raffinés qu’un décor normal mais affichant le frisson ivre d’une conversation de fête qui commence à décoller. Scovel apporte une agression titanesque levée par la patience, jouant avec les mots, cherchant les parties amusantes, faisant obstruction à une prémisse et attendant son heure, attendant que l’inspiration frappe. Beaucoup de ses meilleures improvisations commencent par de simples prémisses d’observation – l’étrangeté de l’expression « monter sur vos grands chevaux » – puis passent à des jeux de mots (« chevaux fumant du pot ») suivis d’absurdité (« C’est là que le spectacle ‘M. Ed’ vient de ») et une coda avec une rage bizarre (« Dis-moi que je me trompe ! »).

Si Scovel courtise l’échec, Christopher le serre dans ses bras « Spécial rue » une spéciale impassible et volontairement maladroite, l’une des premières produites sur Peacock. Portant son propre microphone, Christopher s’est installé aux coins des rues de New York pendant la pandémie, surprenant les piétons nerveux avec des blagues. Au début, il interrompt les dîners en plein air au spot d’East Village Veselka en annonçant qu’il vient de se fiancer. Après quelques applaudissements solitaires, des regards agacés et une certaine indifférence new-yorkaise par excellence, il a dit qu’il plaisantait, qu’il était célibataire depuis sept ans et qu’il voulait juste voir ce que cela faisait d’avoir des gens excités pour lui.

Cette comédie grinçante divisera les téléspectateurs. Il fait la satire de certains types de comédie hack mais trouve un esprit bizarre qui lui est propre. Christopher ne se contente pas de capturer l’atmosphère anxieuse de la vie urbaine à l’ère de la pandémie. Il l’exploite pour faire monter la tension dans une blague.