Les stand-ups britanniques transgenres trouvent de la comédie dans un climat hostile

LONDRES – Jen Ives, une comédienne britannique prometteuse, a récemment été vêtue d’un équipement d’alpinisme prêt à mener un voyage vers un sommet appelé «Peak Trans». La montagne avait été griffonnée sur un morceau de carton et constituait la toile de fond d’un spectacle en ligne qu’elle jouait dans le cadre de l’année Festival de comédie de Leicester. Mais Ives a dit que c’était plus qu’un accessoire: c’était une métaphore des luttes quotidiennes des personnes transgenres en Grande-Bretagne, qui doivent continuellement faire face à des attaques, comme si elles escaladaient une colline. Si cela ressemblait à une prémisse difficile pour une émission de comédie, Ives a insisté sur le fait que ce serait bien. «Je suis plus que qualifié pour vous emmener sur cette montagne hypothétique.» Après tout, elle a dit: «Je suis moi-même transgenre.» Les personnes transgenres n’ont jamais eu une plus grande visibilité dans la culture britannique, mais avec cette visibilité est venue l’opposition aux droits des transgenres, dans les médias d’information grand public et sur les médias sociaux. Et dans la comédie stand-up, un médium qui réagit aux préoccupations de la société, les questions trans ont souvent été traitées comme une punchline.

Entrant sur scène en tant que comédienne trans dans ce contexte, Ives a déclaré lors d’une récente interview téléphonique qu’elle avait parfois l’impression de devoir représenter toute une communauté, alors qu’elle préférait simplement raconter des blagues.

Contrairement aux États-Unis, où les positions sur les questions transgenres sont divisés selon des lignes partisanes, en Grande-Bretagne, des voix éminentes à la fois de la gauche et de la droite politiques ont déclaré, par exemple, que permettre aux femmes transgenres d’utiliser des salles de bain qui correspondent à leur identité de genre met en danger les autres femmes. (Un 2018 étude de l’Université de Californie, Los Angeles a constaté que les préoccupations concernant la sécurité et la vie privée n’étaient pas fondées.) JK Rowling, l’auteur des livres «Harry Potter», est peut-être la figure britannique la plus connue à faire de telles déclarations, et des gens, y compris de nombreux fans, l’ont accusée de transphobie. Dans un essai de l’année dernière, elle a écrit qu’elle voyait le mouvement pour les droits des transgenres comme faisant «un mal démontrable en cherchant à éroder la« femme »en tant que classe politique et biologique et en offrant une couverture aux prédateurs comme peu avant elle. Dan Healey, un universitaire du Centre pour le genre, l’identité et la subjectivité de l’Université d’Oxford, a déclaré lors d’un entretien téléphonique que le débat sur les droits des transgenres en Grande-Bretagne était plus fort qu’aux États-Unis. «Ce que nous avons ici, c’est un débat entre des groupes de féministes qui acceptent que les femmes trans soient des femmes ou qui ne le font pas», a-t-il déclaré.