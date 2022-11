Les Stampeders de Calgary se préparent pour les Lions de la Colombie-Britannique, demi-finale de l’Ouest – Kelowna Capital News

Selon le spécialiste du sac des Stampeders de Calgary, Shawn Lemon, se rendre dimanche au quart-arrière des Lions de la Colombie-Britannique, Nathan Rourke, nécessite de s’occuper d’un premier ordre du jour.

« Nous devons juste être perturbateurs », a déclaré l’ailier défensif de Calgary. « Nous ne pouvons pas penser à Nathan Rourke. Nous devons penser aux gars devant lui parce qu’ils le protègent d’abord.

“Si nous ne nous occupons pas de notre travail devant nous, nous ne pourrons pas l’atteindre.”

Les Lions et les Stampeders s’affrontent en demi-finale Ouest au BC Place de Vancouver dans une bataille d’équipes étroitement assorties avec des fiches identiques de 12-6.

La Colombie-Britannique a remporté de justesse la série de la saison 2-1, remportant les deux premiers matchs par trois points combinés. Les Stampeders ont remporté le troisième 25-11.

“Ce sera l’un des meilleurs affrontements de l’année”, a prédit le quart-arrière des Stampeders Jake Maier. « Nous savons de quoi ils sont capables. Nous savons à quel point cet endroit sera électrique dimanche.

« Rien de mieux que les sports éliminatoires. Vous devez jouer de votre mieux quand votre meilleur est nécessaire.

Le vainqueur se qualifiera pour la finale de l’Ouest le 13 novembre à Winnipeg contre les Blue Bombers, champions en titre de la Coupe Grey.

Le vainqueur de l’Ouest se rendra à la Coupe Grey du 20 novembre à Regina pour rencontrer le représentant de la division Est.

Après s’être blessé au pied droit le 19 août et avoir dû subir une intervention chirurgicale, Rourke a commencé et joué un peu plus d’un quart lors de la défaite de 24-9 contre les Bombers la semaine dernière.

Malgré huit matchs absents, le joueur de 24 ans de Victoria s’est classé deuxième pour les passes de touché (23) et a affiché le meilleur taux d’achèvement de la ligue parmi les quarts partants (78%).

Lors de son seul match contre Calgary le 13 août, le candidat de l’Ouest pour le meilleur Canadien a lancé pour 488 verges et a réussi une victoire de 41-40 contre les hôtes des Stampeders.

Rourke devra garder un œil attentif sur Lemon, le finaliste de l’Ouest pour le joueur défensif de l’année. Le joueur de 34 ans a partagé la tête de la ligue pour les échappés forcés (cinq) et s’est classé deuxième pour les sacs (14).

“Je suis simplement heureux de pouvoir représenter cette excellente défensive”, a déclaré Lemon.

Une ligne offensive des Stampeder qui a permis le moins de sacs cette saison (17) et a aidé Calgary à amasser un sommet de la ligue de 2 436 verges au sol a d’abord été laissée sur la liste des étoiles de la division mercredi avant que la LCF ne publie plus tard une liste corrigée avec le centre Sean McEwen, garde Ryan Sceviour et le plaqueur Derek Dennis reçoivent tous une reconnaissance.

Le porteur de ballon Ka’Deem Carey a contribué un record de la LCF avec 1 088 verges au total au sol de l’équipe.

Carey, Dedrick Mills et Peyton Logan sont une triple menace pour le match au sol de Calgary.

Mills était parmi les joueurs de la semaine de la LCF après un touché et 103 verges lors de la victoire de la semaine dernière contre les Roughriders de la Saskatchewan.

Le porteur de ballon et retourneur Logan, le candidat des Stampeders pour la recrue de l’année, s’est classé deuxième de la LCF pour les verges polyvalentes (1 976).

L’entraîneur-chef de Calgary, Dave Dickenson, a dû prendre des décisions difficiles concernant l’alignement des trois joueurs, mais l’entraîneur pense que c’est possible.

“Il y a une option là-bas”, a déclaré Dickenson. «Nous devons voir où en est notre match de retour et voir qui d’autre est disponible.

“Vous voulez que vos meilleurs joueurs jouent, donc ce serait bien d’avoir les trois sur le terrain.”

Le receveur des Stampeders Malik Henry, qui a amassé 1 023 verges sur réception pour huit touchés, a semblé prêt pour le match mercredi après avoir raté trois matchs de suite en raison d’une blessure à la cheville.

Calgary est relativement en bonne santé avec la plupart des partants disponibles dimanche.

« Quelques gars limités », a averti Dickenson. «Ce sont des tractions musculaires. Ce sont les plus durs. Le plus difficile est de les jouer et finalement ils ne vous donnent que cinq, six, huit jeux ?

« Je dois m’assurer que nous pouvons terminer le match. Je pense que nous aurons des options et que certaines personnes seront déçues. Nous espérons que ce n’est pas juste pour un match. Nous espérons que notre série est plus qu’un simple match.

Alors qu’une tempête de neige faisait rage à l’extérieur, les Stampeders se sont entraînés mercredi dans une nouvelle installation intérieure avant de jouer à nouveau à l’intérieur dimanche à BC Place.

Le plus grand dôme gonflable couvrant un terrain de sport de Calgary a ouvert ses portes le mois dernier pour offrir un site hivernal aux équipes de soccer, de crosse, de football et de hockey sur gazon.

Les Stampeders s’étaient entraînés à l’intérieur auparavant, mais dans des salles pas assez larges, ou avec des plafonds assez hauts pour les coups de pied et les bottés de dégagement, pour organiser un entraînement complet.

“C’est quelque chose que nous aurions dû avoir il y a 20 ans, mais nous l’avons maintenant et nous l’avons utilisé”, a déclaré Dickenson. « Nous en avions besoin. Nous ne voulons pas être là-bas.

« J’ai vraiment l’impression que notre ville a besoin de ce genre de choses. C’est super pour les enfants, super pour nous.

—Donna Spencer, La Presse Canadienne

