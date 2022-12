Les stades comme grand art dans une coupe du monde Fantasyland

AL KHOR, Qatar – Il est difficile de dire à quel point il est étrange de tomber sur le stade Al Bayt, une énorme tente stylisée décorée de rayures noires, pour la première fois. Conçu pour la Coupe du monde en hommage aux habitations nomades traditionnelles, Al Bayt, la pièce maîtresse d’un parc bien entretenu à 22 miles au nord de Doha, s’élève comme de nulle part et semble à la fois approprié et incongru, spectaculaire et d’un autre monde – une oasis dans le désert , ou peut-être juste un mirage.

Achevé l’année dernière, Al Bayt est l’un des sept nouveaux stades construits pour la Coupe du monde à Doha et dans ses environs, la capitale du Qatar. (Un huitième est une version relookée d’un ancien stade.) Chacun est plus spectaculaire, plus inattendu que le suivant. Chacun contribue au sentiment implacable de dissonance cognitive qui imprègne cette Coupe du monde.

Le Qatar a dépensé 220 milliards de dollars pour se préparer au tournoi, évoquant de nouveaux bâtiments, de nouveaux quartiers et même une ville entièrement nouvelle. Être ici maintenant, c’est exister dans une bulle de haute irréalité : un lieu où tout est plus nouveau et meilleur, et qui n’existe, pour l’instant, qu’en référence à lui-même.

Les jours de match, il faut près d’une heure de bus pour se rendre à Al Bayt. Tous les autres stades sont facilement accessibles par le métro ou reliés par des bus gratuits. C’est donc devenu une Coupe du monde de navetteurs, un événement qui rappelle davantage les Jeux olympiques que les tournois précédents. En Russie en 2018, par exemple, certains supporters ont dû se rendre à Ekaterinbourg, à près de 1 600 km de Moscou, pour une poignée de matches. Au Brésil quatre ans plus tôt, le trajet de Manaus à Pôrto Alegre était plus de deux fois plus long.