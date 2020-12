Un maximum de 50% de la capacité totale d’un stade peut désormais être rempli de spectateurs lors d’événements sportifs en plein air, a déclaré dimanche le ministère des Sports dans sa procédure standard d’exploitation (SOP) pour la reprise des compétitions sportives dans le pays. Le ministère a déclaré que la gestion des spectateurs se ferait conformément aux directives du ministère de l’Intérieur publiées le 25 novembre.

Le ministère de l’Intérieur avait fixé un plafond de 200 personnes au cas où l’événement se déroulerait dans un espace clos. Il a également permis aux gouvernements des États de réduire le montant en fonction de leurs propres évaluations.

Le SOP demande également la constitution d’un «groupe de travail Covid» pour les compétitions par le comité d’organisation respectif. En plus d’être responsable de la mise en œuvre globale des SOP, le groupe de travail réglemente et surveille étroitement «les déplacements des athlètes et du personnel de soutien aux athlètes».

Les comités d’organisation doivent désigner une équipe d’intervention Covid que les athlètes et leur personnel de soutien peuvent contacter s’ils présentent des symptômes évocateurs de coronavirus .

Les athlètes doivent également éviter la physiothérapie ou les massages «sauf si c’est absolument nécessaire» et assurer la distanciation physique et porter des masques à tout moment sauf lorsque cela devient nécessaire sur le terrain de jeu.

Le ministère a également déclaré que le dépistage thermique devait être effectué à l’entrée de la zone de compétition et que les athlètes et le personnel de soutien vivant dans « les zones de confinement ne seront pas autorisés à entrer dans l’arène principale de compétition / le terrain de jeu, la zone d’échauffement ».

Les organisateurs doivent également évaluer s’il est obligatoire pour les athlètes et le personnel de soutien de subir des tests RT-PCR dans les 72 heures suivant l’événement.

« Dans de tels cas, seuls ceux ayant un rapport RT-PCR négatif seront autorisés à participer à l’événement. Pour cela, le comité d’organisation peut également établir des liens appropriés avec les laboratoires agréés par l’ICMR pour Covid-19 tests des athlètes et des ASP qui se présentent sans rapport de test Covid », a déclaré le ministère dans le SOP.

Les lignes directrices ont également conseillé au personnel de soutien dont la présence physique n’est pas requise de travailler à domicile par le biais de «télétravail / vidéoconférence».