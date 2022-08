Les Sri Lankais se mobilisent contre la répression des manifestants

COLOMBO, Sri Lanka (AP) – Des centaines de Sri Lankais se sont rassemblés mardi contre une répression gouvernementale et l’utilisation de lois d’urgence contre des manifestants pacifiques exigeant des réponses à la pire crise économique du pays.

Des manifestants dirigés par des dirigeants religieux et syndicaux ont marché jusqu’à la place de l’Indépendance à Colombo et ont fait plusieurs demandes au gouvernement, notamment le retrait des lois d’urgence, la fin des arrestations de manifestants pacifiques, la dissolution immédiate du Parlement et l’aide aux personnes accablées par le les difficultés et les pénuries de fournitures de base.

Quatre mois de manifestations de rue ont culminé le mois dernier lorsque l’ancien président Gotabaya Rajapaksa s’est enfui à Singapour et a démissionné après que des manifestants ont pris d’assaut son domicile officiel et occupé plusieurs bâtiments gouvernementaux clés. Son frère Mahinda Rajapaksa a démissionné de son poste de Premier ministre en mai et quatre autres membres de sa famille avaient démissionné en tant que ministres avant lui.

Les manifestants accusent la famille Rajapaksa de plonger le pays dans la crise par la mauvaise gestion et la corruption.

L’ancien Premier ministre, Ranil Wickremesinghe, a été élu par le Parlement pour terminer le mandat de cinq ans de Rajapaksa jusqu’en 2024, mais de nombreux manifestants sont mécontents de lui et disent qu’il était soutenu par des législateurs qui sont toujours fidèles aux Rajapaksa pour protéger l’ancien dirigeant. famille d’être tenue responsable.

Plusieurs groupes avaient initialement appelé à un grand rassemblement pour forcer Wickremesinghe à démissionner, mais un manque de soutien les a forcés à organiser de plus petites manifestations. Ils ont appelé à un gouvernement temporaire, à la dissolution du Parlement et à de nouvelles élections.

Depuis son élection, Wickremesinghe a autorisé l’armée et la police à démanteler violemment les camps de protestation et à arrêter ceux qu’ils ont identifiés comme ayant pénétré par effraction dans le palais présidentiel et d’autres bâtiments publics.

Wickremesinghe s’est rendu mardi au quartier général de l’armée et a remercié les soldats qui ont protégé le Parlement lorsque des manifestants ont tenté d’entrer le mois dernier.

“Si nous avions perdu le Parlement, cela aurait créé un gros problème … nous aurions perdu le système de gouvernance que nous connaissons”, a déclaré Wickremesinghe, ajoutant qu’il appartenait désormais aux législateurs de gagner la confiance du peuple.

Eranga Jayawardena, Associated Press