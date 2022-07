Les Sri Lankais prennent des selfies et utilisent la salle de sport alors qu’ils se promènent dans le palais présidentiel saccagé après une nuit de troubles | Nouvelles du monde

Les Sri Lankais errent dans le palais présidentiel saccagé un jour après qu’il a été pris d’assaut par des milliers de personnes en colère contre la pire crise économique du pays depuis des décennies.

Le président Gotabaya Rajapaksa et le Premier ministre Ranil Wickremesinghe ont annoncé qu’ils allaient démissionner face aux protestations.

La résidence privée du Premier ministre a été incendiée samedi soir après une journée de troubles à Colombo.

Le calme est revenu dimanche dans la ville.

Des milliers de personnes se pressent dans et autour du palais présidentiel avec leurs familles, et des flots de personnes avec de jeunes enfants et des paniers de nourriture font la queue pour entrer dans la maison du président.

Des haut-parleurs ont été installés dans les arbres pour dire aux visiteurs d’être patients et de faire la queue dans un système à sens unique pour une visite “bizarre” du palais.

Indika Jayawaradana, qui visite la résidence avec sa femme et ses deux enfants, déclare : « Ils pensaient que nous avions obtenu l’indépendance des Britanniques en 1948, mais c’est aujourd’hui notre véritable fête de l’indépendance.

Image:

Indika Jayawaradana avec sa femme et ses enfants visite la maison du président au Sri Lanka



Image:

Les manifestants regardent autour de la résidence officielle du président. Photo : AP



Image:

Femmes utilisant le gymnase présidentiel au Sri Lanka



A propos du président, il ajoute : “Il pourrait partir mais il pourrait être remplacé par quelqu’un qui lui est fidèle. Cela m’inquiète.”

Les organisateurs de la manifestation, qui ont été parmi les premiers à entrer par effraction dans la résidence, se sont transformés en guides touristiques.

Ils pressent la foule de se déplacer et suivent les instructions des haut-parleurs.

Ils contrôlent totalement le bâtiment. Certains policiers sont à l’extérieur – d’autres agents se promènent dans la foule, prenant des photos comme tout le monde.

39 personnes blessées lors de manifestations

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:40

Des gaz lacrymogènes et des canons à eau utilisés contre des manifestants sri-lankais



Il ne semble pas y avoir de tentative pour arrêter cela.

Lors des manifestations de samedi, 39 personnes, dont deux policiers, ont été blessées.

La police a tiré des coups de feu en l’air mais n’a pas pu empêcher la foule en colère d’encercler la résidence du président.

Des centaines de manifestants portant des drapeaux se sont rassemblés à l’intérieur de la propriété du front de mer du président et ont utilisé la piscine sur un flux en direct sur Facebook.

Pique-niques et farniente au palais

Image:

Les gens cuisinent dans le jardin de la résidence du Premier ministre



Image:

Les manifestants se reposent sur des canapés dans le salon de la résidence officielle du Premier ministre. Photo : AP



Les manifestants se sont également rassemblés devant le Secrétariat présidentiel, le bureau du président et le domicile du Premier ministre.

M. Rajapaksa et M. Wickremesinghe avaient tous deux été transférés dans un lieu sûr.

Le Sri Lanka, qui abrite 22 millions d’habitants, fait face à sa pire crise économique depuis sept décennies depuis son indépendance en 1948.

L’inflation a atteint un record de 54,6 % en juin et devrait grimper à 70 %, ce qui accroît la pression sur la population à court d’argent.

Le pays est aux prises avec une grave pénurie de devises qui a limité les importations essentielles de carburant, de nourriture et de médicaments.

Beaucoup blâment le déclin de M. Rajapaksa.