Les Sri Lankais célèbrent la démission du président Rajapaksa – mais des problèmes plus importants se profilent

Le départ du président marque une grande victoire pour les manifestants, qui demandent depuis des mois la destitution de Rajapaksa et du Premier ministre Ranil Wickremesinghe.

Beaucoup au Sri Lanka accusent Rajapaksa de la détérioration de la situation du pays, avec une inflation galopante et des pénuries de produits de base tels que le carburant et la nourriture qui affectent la vie quotidienne.

Mais alors que Rajapaksa est désormais hors de propos, après avoir atterri à Singapour jeudi, après une fuite antérieure aux Maldives via un avion militaire, son proche allié politique Wickremesinghe reste fermement en place – et a prêté serment en tant que président par intérim vendredi.

La nouvelle de la démission de Rajapaksa, d’abord envoyée par e-mail à l’orateur, a déclenché des célébrations jubilatoires à Colombo jeudi soir, avec des foules de manifestants en liesse allumant des pétards et des feux d’artifice. Des gens de tous les horizons, jeunes et vieux, se sont répandus dans les rues pour les célébrations, qui ont duré jusque tard dans la nuit.

Beaucoup de personnes dans la rue ont déclaré qu’elles étaient ravies de la nouvelle, après des mois de manifestations et de difficultés économiques. La démission de Rajapaksa représente une victoire contre la corruption et la mauvaise gestion du gouvernement, ont-ils déclaré.

« Nous n’avions qu’un seul objectif : nous débarrasser de ce régime absolument corrompu », a déclaré Dishan Seneviratne, 45 ans. « Je ne suis pas une personne qui descend (habituellement) dans la rue. Mais je suis venu parce que j’avais peur pour l’avenir de mon fils. .. (pour) la prochaine génération. Nous nous sommes battus pour cela.”

Mais d’autres sont restés nerveux avec Wickremesinghe – également largement impopulaire et étroitement lié à Rajapaksa – maintenant en poste et détenant le pouvoir présidentiel.

Certains manifestants ont déclaré qu’ils prévoyaient de continuer à manifester jusqu’à ce que Wickremesinghe se retire également – ​​et les deux hommes sont tenus responsables de la prétendue mauvaise gestion économique du pays.

“Nous continuons à nous battre. Nous nous battons jusqu’à ce que (Rajapaksa) soit correctement accusé et jusqu’à ce que des mesures (soient prises)… nous nous battons comme une seule nation jusqu’à ce qu’il reçoive une punition appropriée pour tout ce qu’il a fait”, a déclaré Mariyan Malki, 29, qui a rejoint les célébrations jeudi soir.

Wickmenesinghe restera président par intérim jusqu’à ce que le Parlement élise un nouveau président, les législateurs étant convoqués pour se réunir samedi pour lancer le processus. Aucune date n’a encore été fixée pour le vote, mais en vertu de la constitution, Wickremesinghe ne sera autorisé à occuper le poste que pendant 30 jours maximum.

Une fois élu, le nouveau président servira les deux années restantes initialement allouées au mandat de Rajapaksa.

L’annonce de vendredi marque la fin d’une semaine chaotique, avec l’avenir de la direction du Sri Lanka jeté dans l’incertitude après la fuite de Rajapaksa sans démission officielle. Pendant près de deux jours, on ignorait s’il accepterait de démissionner ; que se passerait-il s’il refusait de le faire ; et même ses allées et venues parfois. Les tensions étaient vives, les autorités imposant des couvre-feux et tirant des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants.

Mais même avec Rajapaksa officiellement démis de ses fonctions et un nouveau président qui sera bientôt choisi, des problèmes plus importants se profilent pour le pays économiquement ravagé, alors qu’il est aux prises avec sa pire récession en sept décennies.

La crise financière

Des manifestations largement pacifiques se sont intensifiées au Sri Lanka depuis mars, lorsque la colère du public a éclaté dans les rues face à la hausse des prix des denrées alimentaires, aux pénuries de carburant et aux coupures d’électricité alors que le pays luttait pour rembourser sa dette.

Mais la colère du public a éclaté le week-end dernier, lorsque des manifestants ont occupé les résidences de Rajapaksa et de Wickremesinghe.

Les deux dirigeants ont déclaré peu de temps après qu’ils se retireraient, les démissions étant attendues mercredi. Mais Rajapaksa a quitté le pays ce jour-là sur un vol avant l’aube sans démissionner, laissant Wickremesinghe aux commandes.

Rajapaksa s’est rendu aux Maldives – où l’ancien président entretient depuis longtemps des liens avec la dynastie Rajapaksa – mais est reparti un peu plus de 24 heures plus tard, embarquant jeudi sur un “vol saoudien” pour Singapour, selon une source de sécurité de haut rang à Colombo.

Singapour a déclaré que Rajapaska avait été autorisé à entrer dans le pays lors d’une “visite privée”, mais n’avait pas demandé ou obtenu l’asile.

Peu de temps après son arrivée, Abeywardenena, le président du Parlement, a annoncé que Rajapaksa avait présenté sa démission.

Mais les experts disent que des questions subsistent sur l’avenir du Sri Lanka. Au contraire, les bouleversements politiques et le manque de clarté nuisent à la reprise économique du pays, a déclaré Ganeshan Wignaraja, associé de recherche principal au groupe de réflexion britannique ODI Global.

“Ce que j’observe, c’est que le Sri Lanka est une démocratie désordonnée”, a-t-il déclaré. “Et dans ce contexte, les discussions d’aujourd’hui au parlement ont pris un peu trop de temps. Et cela montre la nature politique dysfonctionnelle de notre politique aujourd’hui.”

“Cette instabilité politique peut vraiment faire reculer l’économie”, a-t-il ajouté. “Cela peut effrayer les investisseurs, cela peut effrayer les touristes, cela peut effrayer les envois de fonds entrants et même l’aide. Je crains que la crise économique ne prenne beaucoup de temps à se régler et que les gens ne souffrent davantage à moins que le Parlement ne se ressaisisse.”