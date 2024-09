Les squats sur des surfaces instables sollicitent votre cerveau ainsi que votre corps, selon une étude

Une étude réalisée en Allemagne a révélé que les individus doivent prêter davantage attention à leurs actions lorsqu’ils effectuent des squats sur une surface instable que lorsqu’ils effectuent les mêmes exercices sur une surface stable. L’exécution de squats sur une surface stable a réduit de 9 % les performances des participants sur une tâche cognitive simultanée, tandis que l’exécution de ces exercices sur une surface instable a entraîné une diminution de 14 % des performances sur une tâche cognitive. L’étude a été publiée dans le Journal de l’amélioration cognitive.

Les exercices de résistance sont des activités physiques conçues pour améliorer la force et l’endurance musculaires en travaillant contre une force ou un poids. Les formes courantes de résistance comprennent les poids libres, les bandes de résistance ou le poids du corps, comme dans les pompes ou les squats. Ces exercices ciblent des groupes musculaires spécifiques en créant une tension que les muscles doivent surmonter, ce qui entraîne une augmentation de la masse musculaire et de la force au fil du temps. Les exercices de résistance peuvent également améliorer la densité osseuse et stimuler le métabolisme.

Des études suggèrent que l’exercice physique peut également améliorer les fonctions cognitives et exécutives. Cela pourrait être particulièrement bénéfique pour les personnes âgées, offrant même potentiellement une certaine protection contre le déclin cognitif lié à l’âge. Cependant, pour que cet effet se produise, il est probable que les exercices doivent être stimulants sur le plan cognitif, c’est-à-dire exiger un effort mental en plus de l’effort physique. Les chercheurs s’intéressent donc à la mise au point de programmes d’exercices qui imposent des exigences cognitives aussi bien que physiques. Des études ont montré que les exercices d’aérobic et de résistance « sans esprit », qui sollicitent peu les capacités cognitives, peuvent offrir des avantages limités aux fonctions exécutives et cognitives.

Les auteurs de l’étude, Lisa Claußen et Claudia Braun, ont voulu savoir si l’exécution de squats sur des surfaces instables augmentait l’attention requise pour les exécuter par rapport à l’exécution de squats sur des surfaces stables. Leur hypothèse était que l’exécution de squats sur une surface instable nécessiterait plus d’attention que sur une surface stable.

Les squats sont un exercice composé qui consiste à plier les genoux et à abaisser les hanches à partir d’une position debout, puis à revenir en position debout. Cet exercice fait travailler les muscles du bas du corps tels que les quadriceps, les ischio-jambiers et les fessiers. Les squats peuvent être effectués sans porter de poids supplémentaire, ou en utilisant des poids tels que des haltères tenus dans les mains ou placés sur d’autres parties du corps.

L’étude a porté sur 57 adultes âgés et 17 adultes plus jeunes. Dans le groupe des plus âgés, il y avait 26 femmes et dans le groupe des plus jeunes, 7 femmes. Les participants plus âgés avaient entre 60 et 70 ans, tandis que les plus jeunes avaient entre 20 et 30 ans.

Avant de commencer l’étude, les participants ont été soumis à plusieurs évaluations de dépistage pour s’assurer que la pratique d’exercices physiques ne posait pas de risque pour la santé et pour vérifier qu’ils étaient exempts de troubles neurologiques et psychologiques. Ces évaluations comprenaient l’Évaluation cognitive de Montréal, l’Échelle internationale d’efficacité des chutes et l’Échelle de dépression gériatrique. Quatorze personnes âgées ont été exclues de l’étude parce que les squats avec haltères étaient trop difficiles pour elles.

Lors de leur première visite au laboratoire, les participants ont été soumis à des tests préliminaires pour se familiariser avec les tâches qu’ils allaient effectuer : les squats avec haltères et la tâche Stroop. La tâche Stroop est un test cognitif où les individus doivent nommer la couleur de la police d’un mot tout en ignorant le mot lui-même. Cela crée un conflit lorsque le mot épelle une couleur différente (par exemple, le mot « rouge » imprimé à l’encre bleue), ce qui nécessite une attention accrue pour fournir la bonne réponse. Il est utilisé pour évaluer l’attention, ou la capacité des participants à se concentrer sur des informations pertinentes tout en ignorant les distractions.

Lors de cette première visite, les chercheurs ont également ajusté le poids des haltères que chaque participant utiliserait lors de la séance de test principale, en fonction de sa force physique. Les participants ont effectué des squats soit sur une surface plane (condition stable), soit sur le côté plat d’un Bosu® Balance Trainer (surface instable).

Deux jours plus tard, les participants sont retournés au laboratoire pour la séance de test principale. Ils ont d’abord effectué une séance au cours de laquelle ils ont effectué des squats et la tâche Stroop séparément. Cette séance a été suivie d’une séance de double tâche au cours de laquelle les participants ont effectué la tâche Stroop et les squats en même temps, à la fois sur des surfaces stables et instables. Ensuite, ils ont de nouveau effectué les deux tâches séparément. Chaque tâche a duré 30 secondes, avec au moins deux minutes de repos entre les tâches et cinq minutes de repos entre les séances de tâche unique et de double tâche.

Au cours de l’analyse, les chercheurs ont exclu les données de 26 autres participants, dont les données ont été jugées non valides en raison de squats incorrects ou d’erreurs de réponse importantes. Il restait donc un échantillon final de 13 jeunes adultes et de 17 adultes plus âgés.

Les résultats ont montré que les temps de réaction dans la tâche Stroop augmentaient significativement lorsque les participants l’exécutaient en faisant des squats par rapport à lorsqu’ils effectuaient la tâche Stroop seuls. Cela indique que l’exécution de squats consomme une quantité considérable de ressources attentionnelles d’une personne. L’exécution de squats sur une surface instable a encore réduit les performances de la tâche Stroop, avec une diminution de 9 % des performances sur une surface stable et de 14 % sur une surface instable.

« Notre étude a révélé que les ressources attentionnelles lors des exercices de squat sont augmentées par l’instabilité de la surface. On considère que ce résultat résulte d’une charge perceptive accrue chez les jeunes et les adultes plus âgés. Par conséquent, les dispositifs instables et les poids libres pourraient fournir un moyen d’augmenter les exigences cognitives pendant l’entraînement en résistance », concluent les auteurs de l’étude.

L’étude met en évidence l’attention accrue requise lors de l’exécution de squats sur une surface instable. Cependant, les chercheurs n’ont constaté aucune différence entre les participants plus âgés et plus jeunes dans l’attention requise pour cet exercice (c’est-à-dire la diminution de la performance sur la tâche Stroop pendant les squats), ce qui était inattendu. Une explication probable est que le groupe de personnes âgées était hautement sélectionné, car de nombreux participants âgés déjà présélectionnés ont été exclus de l’analyse en raison de problèmes de performance.

Le journal, «Le défi ne concerne pas seulement les muscles : l’instabilité de la surface modifie les exigences attentionnelles chez les jeunes et les adultes plus âgés lors de l’exécution d’exercices de résistance, » a été rédigé par Lisa Claußen et Claudia Braun.