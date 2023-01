Les Spurs-Warriors battent le record de fréquentation de la NBA : Quelle est la scène à l’intérieur de l’Alamodome ?

Les San Antonio Spurs ont battu vendredi le record de fréquentation d’un seul match de la NBA alors qu’ils accueillaient les Golden State Warriors à l’Alamodome, la NBA a confirmé. Voici ce que vous devez savoir :

La participation officielle était de 68 323 fans, a annoncé l’ancien joueur des Spurs David Robinson à la foule vendredi.

Mercredi, l’équipe a vendu 63 592 billets pour le match sur le site qu’elle a élu domicile pendant neuf saisons.

Le précédent record d’audience pour un match de saison régulière était de 62 046 fans au Georgia Dome lorsque les Chicago Bulls de Michael Jordan ont affronté les Atlanta Hawks en 1998.

La plus grande foule de l’histoire de la ligue était de 108 713 fans pour le match des étoiles 2010 au stade des Cowboys de Dallas.

Cette vue de la foule record d’Alamodome pour les Spurs-Warriors 🤯 pic.twitter.com/NmOJHOOgxI – NBA (@NBA) 14 janvier 2023

Passé

Les Spurs sont à San Antonio depuis 1973, alors qu’ils étaient encore dans l’ABA, et ont commencé à jouer au AT&T Center en 2002 lors de son ouverture. Ils sont contractuellement liés en tant que locataire de leur arène actuelle jusqu’en 2032.

Le conseiller juridique en chef des Spurs, Bobby Perez, avait précédemment déclaré aux commissaires du comté de Bexar que la franchise souhaitait un amendement à leur accord avec le comté afin qu’elle puisse jouer en tant qu’équipe à domicile à Mexico et en tant qu’équipe à domicile dans l’Alamodome pendant la saison 2022-23. ainsi que deux matchs comme à Austin, qui serait à moins de 100 milles de son domicile. Les Spurs célèbrent leur 50e anniversaire et voulaient jouer à l’Alamodome pour marquer le titre qu’ils y avaient remporté en 1999.

Comment ça se passe dans le bâtiment ?

Étaler. Fort. Semblable à l’environnement Final Four dans les dômes. Les angles de vision pour la plupart des fans ne sont pas idéaux. Mais les Spurs ont commercialisé le diable hors de cette nuit, ont délibérément choisi les Warriors pour un adversaire de grande marque et ont pu attirer une foule record même s’ils sont l’une des pires équipes de la NBA.

Il y a aussi l’aspect nostalgique. Les Spurs jouaient à l’Alamodome. C’est là qu’ils ont remporté leur premier titre en 1999. Steve Kerr faisait en fait partie de cette équipe. Ils ont montré des images rétro à la foule pendant les temps morts et annoncé les légendes de la franchise à la foule. Kerr et Avery Johnson ont déjà attiré de grands applaudissements. Becky Hammon et Tony Parker ont également été annoncés. Manu Ginobili est dans le bâtiment et sera probablement annoncé plus tard. — Couvreur

(Photo: Daniel Dunn / États-Unis aujourd’hui)