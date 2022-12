Les Spurs transpirent les derniers problèmes de blessure de Richarlison

L’attaquant vedette de Tottenham Hotspur, Richarlison, semble sur le point d’être mis à l’écart en raison de nouveaux problèmes de blessure. L’Athletic rapporte que l’attaquant de 25 ans s’est blessé aux ischio-jambiers lors de la préparation du match du Brésil contre la Croatie vendredi. Malgré le revers, l’attaquant a réussi à jouer pour les favoris de la Coupe du monde.

Cependant, Richarlison a été remplacé par l’entraîneur-chef Tite à la 84e minute du match. Avec le score même à 0-0, de nombreux fans et experts étaient confus que Tite ferait sortir son attaquant. Néanmoins, cette décision a du sens maintenant, sachant que la star avait des problèmes de blessures. Le Brésil a ensuite abandonné le match aux tirs au but et a ensuite quitté le tournoi.

Star fait rapport aux Spurs pour recevoir le scan

Richarlison a fait rapport aux Spurs lundi pour des scans sur les ischio-jambiers blessés. C’était environ une semaine plus tôt que prévu. Bien que les résultats de l’analyse n’aient pas encore été publiés, on craint que le Brésilien ne soit absent pendant environ un mois.

L’ancien attaquant d’Everton vient tout juste de rejoindre les Spurs cet été dans le cadre d’un contrat d’une valeur d’environ 70 millions de dollars. Malgré le prix élevé, Richarlison n’a pas marqué pour son club depuis plus de trois mois. En fait, le Brésilien n’a pas encore inscrit de but en Premier League pour les Spurs jusqu’à présent. Cependant, il a manqué de temps en raison d’une blessure à la cheville et le manager Antonio Conte ne lui a pas toujours donné une place de titulaire.

Néanmoins, Richarlison a été en feu pour son équipe nationale. L’attaquant a inscrit 10 buts en autant de matches avec le Brésil cette année. Cela comprend trois buts lors de la Coupe du monde 2022.

Richarlison n’est pas seulement un problème de blessure pour les Spurs

Alors que les Spurs transpirent sur la condition physique du Brésilien, le club du nord de Londres fait également face à des problèmes de blessure avec Rodrigo Bentancur. L’Uruguayen s’est blessé lors de la Coupe du monde et manquera quelques semaines à cause d’un problème à la cuisse. Le défenseur Ben Davies a également été blessé lors du tournoi et sera probablement sur la touche pendant quelques semaines également.

Les Spurs joueront ensuite à Brentford le 26 décembre. Bentancur était déjà suspendu pour le match, mais Richarlison et Davies semblent peu susceptibles d’être en forme pour le match de championnat.

PHOTO: IMAGO / Action Plus