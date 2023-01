Les Spurs subissent un coup dur dans le top quatre avec une défaite contre Aston Villa

Tottenham Hotspur a reçu un coup dur dans sa quête d’une place en UEFA Champions League alors qu’il a été battu 2-0 à domicile par une équipe fougueuse d’Aston Villa. L’équipe d’Antonio Conte a semblé terne alors qu’elle a concédé deux buts et n’a pas réussi à frapper un tir cadré en seconde période pour résumer une mauvaise journée pour les Spurs. Les fidèles de la maison se sont fait huer à plein temps, et avec le contrat de Conte qui ne court que jusqu’à la fin de la saison, les signes semblent inquiétants.

Les Spurs sont entrés dans le match après leur match nul 2-2 contre Brentford le lendemain de Noël et ont eu la malchance de ne pas être devant lorsque l’effort de Harry Kane a été dégagé de la ligne par Ashley Young juste avant la pause de la mi-temps. Villa a été stoïque dans sa défense et s’est rendu difficile à briser, ce qui était évident dans une première mi-temps fastidieuse.

Les Spurs encaissent encore un premier but

Bien que l’équipe locale ait commencé mieux des deux équipes après la pause, c’est Villa qui a pris les devants à la 50e minute quand Emi Buendia a marqué à 12 mètres. Douglas Luiz avait visé à 30 mètres mais Hugo Lloris n’a pas réussi à récupérer le ballon alors qu’Ollie Watkins a atteint le rebond puis a pris une touche avant de passer à Buendia qui n’a pas commis d’erreur pour donner l’avantage à l’équipe adverse.

L’équipe d’Unai Emery semblait la meilleure équipe après être passée devant et a passé le ballon avec aplomb en gardant les Spurs à distance. Villa a doublé son avance à la 74e minute après que John McGinn ait trouvé Luiz avec une passe brillante et levée et que le Brésilien ait pris une excellente première touche, puis a marqué son tir au-delà de Lloris impuissant dans le but de Tottenham. Luiz, cependant, a dû sortir à la 80e minute après s’être tordu le genou, mais Villa a tenu bon pour une victoire bien méritée le jour de l’An.

La défaite mettra sûrement plus de pression sur Conte qui n’a pas encore engagé son avenir dans le club parmi les rapports selon lesquels il pourrait marcher si Tottenham ne terminait pas dans le top quatre.

L’équipe londonienne occupe actuellement la cinquième place du classement avec 30 points, deux derrière Manchester United après avoir disputé un match supplémentaire.

Photo: IMAGO / Sportimage