Les Spurs sont prêts pour un “monde différent” sans Conte

L’entraîneur-chef adjoint de Tottenham, Cristian Stellini, a déclaré que ce serait un “monde totalement différent” sans Antonio Conte sur la ligne de touche contre Marseille, mais a exhorté les joueurs et le personnel à “combler le vide” pour éviter de sortir de la Ligue des champions.

Les Spurs affrontent un décideur décisif du Groupe D dans le sud de la France qui a besoin d’un point pour garantir le passage aux 16 derniers.

Cependant, les quatre équipes pourraient se qualifier en fonction du résultat des matchs de mardi, le Sporting Lisbon accueillant l’Eintracht Francfort en même temps.

Conte ne sera pas dans la pirogue car il purge une suspension d’un match après avoir été expulsé lors du match nul 1-1 de la semaine dernière contre Francfort et ne peut pas communiquer directement avec ses joueurs pendant le match.

Il ne parlera pas de l’équipe d’avant-match mais, selon Stellini, contrairement à la planification normale, Conte se rendra au Stade Vélodrome avec les joueurs et s’assiéra avec son frère Gianluca, également membre de l’équipe des coulisses de Tottenham, pour regarder le match.

“La présence d’un entraîneur comme Conte, à la fois avant le match et la semaine qui a précédé et pendant le match, est tout simplement indispensable”, a déclaré Stellini, lors d’une conférence de presse lundi à laquelle Conte a refusé d’assister en raison de son interdiction.

“Surtout un match difficile comme celui-ci où ça va être intense jusqu’au coup de sifflet final. C’est un changement qui est difficile mais nous devons nous préparer ensemble avant le match. C’est un monde totalement différent car normalement les jours avant le match, Antonio fera toute sa préparation lui-même, seul.

“Mais maintenant, il faut faire ça tous ensemble donc ça change tout. Il faut travailler la stratégie et ça peut devenir complexe.

“Il travaillera avec nous jusqu’à ce que nous arrivions ici. Ensuite, nous devons arrêter la communication et il restera proche de Gianluca mais nous préparons bien le jeu et les stratégies.

“Nos stratégies sont claires à chaque match et nous devons jouer notre match au mieux. Tout le monde doit faire quelque chose de plus pour combler l’écart.”

Les Spurs seront sans le trio blessé Dejan Kulusevski, Richarlison et Cristian Romero et ont mis en garde contre la prolongation d’une série de concéder le premier but dans huit des 11 derniers matches étant donné ce qui est en jeu et une atmosphère probablement hostile.

“Dans la dernière période, nous avons beaucoup travaillé pour changer cette routine [of conceding first]”, a ajouté Stellini. “Cela s’est souvent produit dans la dernière période, lorsque nous avons concédé en premier et que nous avons été lents en première mi-temps. C’est normal dans cette période qu’on n’ait pas l’énergie de jouer 90 minutes avec plus d’intensité mais ça arrive plus en première mi-temps.

“C’est un message clé que nous avons envoyé aux joueurs et nous travaillons sur cet aspect pour créer une solution parfaite pour bien commencer. Ce sera difficile pendant 90 minutes et nous devons bien commencer. Nous travaillons ces deux dernières semaines pour améliorer cet aspect .”