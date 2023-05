Les Spurs sont convaincus que Victor Wembanyama donnera un nouveau souffle à la franchise

Jean Fanta Diffuseur et journaliste de basketball universitaire

L’associé directeur des San Antonio Spurs, Peter J. Holt, avait une ligne de mire claire sur les cartes retournées de Mark Tatum. Avant même que le sous-commissaire de la NBA ne puisse dire que les Charlotte Hornets choisissaient la deuxième place du repêchage, Holt a frappé la table et a commencé à sauter de sa chaise. Une fois que les paroles de Tatum sont devenues officielles, Holt a crié « Woo! » et « Allons-y! » en liesse.

Tout ce vers quoi les Spurs avaient travaillé – entrer dans une phase de reconstruction et développer de jeunes talents tout en se disputant le choix n ° 1 – a été ressenti avec la récompense d’une balle de ping-pong. San Antonio a remporté le concours Victor Wembanyama, et que reconstruire ? Oubliez le processus. San Antonio obtient la perspective la plus unique que la NBA ait jamais vue, et la meilleure depuis LeBron James en 2003. C’était la troisième fois que les Spurs remportaient le tirage au sort, et que diriez-vous de cette entreprise pour le Français de 7 pieds 3 pouces – David Robinson en 1987 et Tim Duncan en 1997 ont marqué les deux autres occurrences.

« Je pense que j’ai sauté sur ma réaction, mes excuses à Charlotte et Mark (Tatum), je lui ai dit pardon par la suite – mais je pensais que j’allais m’évanouir, j’étais tellement excité », Holt, qui a gardé une petite clé dorée à l’intérieur sa veste de costume comme porte-bonheur, a déclaré après la loterie. « Je me sentais un peu mal d’avoir sauté sur le pistolet avant même qu’ils n’appellent notre nom, mais c’est tellement excitant. Le jeu de basket-ball est tellement amusant, et les Spurs sont pleins de joie et d’histoire, et un héritage vivant qui n’est qu’un l’honneur d’en faire partie. »

Les Spurs devraient être remplis de joie, car après quatre ans de records inférieurs à .500 et aucune apparition en séries éliminatoires, ainsi que ce qui sera une sécheresse de sept ans sans victoire en séries éliminatoires en 2024, tout le teint de la franchise vient de changer. .

Pour le directeur général des Spurs, Brian Wright, qui était le représentant des Spurs dans le salon avant l’annonce publique, la préparation de la loterie comprenait un jeûne involontaire. Il ne pouvait même pas penser à la nourriture, passant plus de 24 heures sans rien manger.

« Je ne pouvais tout simplement pas manger toute la journée, mec », a déclaré Wright. « Je me suis réveillé à 5 heures du matin et j’aurais aimé pouvoir m’endormir. Cela ne s’est pas produit et nous avons démarré en courant. On ne sait jamais avec ces choses. Nous avons eu de la chance ce soir. Puis, les chiffres ont commencé à monter, et vous voyez ce qui se passe. C’est une journée incroyable, et nous sommes incroyablement excités. Nous avons des gens incroyables dans cette organisation de Pop (Gregg Popovich) à RC (Buford) aux gens qui ne reçoivent pas autant d’amour. Nous J’adore la ville de San Antonio, la communauté et ce jeu. C’est spécial. »

Tout ce que Wembanyama a fait avec Metropolitans 92, l’équipe LNB Pro A en France, c’est une moyenne de 21,6 points sur 47% de tirs, 10,5 rebonds et 3,1 contres en un peu plus de 32 minutes par match.

« Il n’est rien que nous ayons jamais vu auparavant dans le basket-ball », a déclaré un dépisteur à FOX Sports dans le cadre d’une enquête en cours menée auprès de cinq évaluateurs de talents de différentes équipes de la NBA. « Il y a toujours des époques de basket-ball qui changent, et en ce moment nous sommes dans cette ère du ballon spatial où tout dépend de ce que vous pouvez faire pour espacer le sol. Comment combattez-vous cela? Avec la taille et l’habileté. Victor Wembanyama est l’un des seuls à ces catégories. »

Il deviendra instantanément la pièce maîtresse de la franchise, entouré d’un noyau jeune et montant composé de Keldon Johnson (23 ans), Devin Vassell (22 ans), Tre Jones (23 ans), Malaki Branham (20 ans) et Jeremy Sochan (19 ans).

L’autre couche pour les Spurs qui gagnent à la loterie ? San Antonio a eu deux grands Français dans son histoire avec le quadruple champion Tony Parker (2001-18 avec les Spurs) et le champion 2014 Boris Diaw (2012-16 avec les Spurs), qui ont tous deux un lien avec Wembanyama. Obtenez ceci: Boris Diaw est le président des Metropolitans 92 de LNB Pro A et Tony Parker est le propriétaire majoritaire de l’ASVEL Basket, deux des trois équipes pour lesquelles Wembanyama a joué.

« Eh bien, nous n’avons probablement pas besoin d’un traducteur », a déclaré Wright lorsqu’on lui a posé des questions sur les Spurs et leur succès avec les joueurs français. « Nous avons eu de grands joueurs français, et ce qu’ils ont signifié pour le basket-ball et ce pays, et ce que Victor pourrait signifier pour ce pays et le basket-ball dans le monde est vraiment excitant. Avoir cette connectivité est formidable pour notre organisation et je pense ce sera formidable pour lui de s’assimiler et de s’acclimater à ce que nous faisons et de faire simplement partie de notre communauté. »

« Le succès auprès des joueurs internationaux remonte toujours à Pop et RC », a ajouté Wright. « Pop, depuis qu’il jouait, a toujours su qu’il y avait du talent partout dans le monde. Ils se sont donné pour mission d’aller le chercher avant que beaucoup d’équipes ne sachent qu’il y avait des joueurs de la NBA dans ces endroits. »

Les Spurs se sont donné pour mission d’atteindre mardi soir à Chicago et de se donner une chance de gagner une loterie générationnelle.

« Il y a des années, nous l’avons vu », a déclaré Wright. « Quand vous le voyez (Wembanyama), c’est plus que juste, ‘Ce serait cool de l’avoir.’ Vous commencez à mettre en place des plans réels pour voir si vous pouvez exécuter quelque chose (pour l’avoir). Nous avons juste de la chance, et nous avons eu de la chance ce soir. »

Quelle que soit l’équipe avec laquelle Wembanyama a atterri, il y a bien plus que le joueur qui se dirige vers le marché. Il a cette aura autour de lui et une présence qui ne fait que croître, qui envahira la ville dans laquelle il joue.

« Lorsque vous utilisez le terme talent générationnel, cela va au-delà des capacités de basket-ball », a déclaré Wright. « Lorsque vous parlez de talents générationnels, cela va au-delà de votre capacité à réussir un tir. Et comme nous avons étudié Victor, il est très approfondi dans tout ce qu’il fait. »

Avant même qu’il ne monte sur la scène du Barclays Center le 22 juin pour l’officialiser avec son organisation, tout Wemby a fait jusqu’à présent ? Cela signifiait que mardi soir, une simple balle de ping-pong a tout changé sur les San Antonio Spurs et leur avenir.

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et un écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’appel de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter @ John_Fanta .

