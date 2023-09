Les Spurs s’en sortent tard dans une victoire spectaculaire contre Sheffield United

Tottenham Hotspur a marqué deux fois dans le temps additionnel en remportant une victoire spectaculaire 2-1 contre Sheffield United samedi après-midi.

Il semblait que l’équipe nouvellement promue allait tenir bon pour une énorme victoire, mais Richarlison et Dejan Kulusevski en l’espace de deux minutes ont renversé le match. Ce résultat a permis au nouveau manager Ange Postecoglou de maintenir son début de saison invaincu.

Les hôtes ont été dominants dès le début et auraient dû placer le match au-delà de Sheffield United dès la première mi-temps. Cependant, Wes Foderingham a refusé à maintes reprises les hôtes avec deux arrêts sensationnels empêchant Yves Bissouma et Son Heung-min d’entrer en première mi-temps.

Malgré leur contrôle total, les Spurs n’ont pas pu saisir le but de fuite qui les mettrait sur la bonne voie. Kulusevksi et Manor Solomon ont également eu des ouvertures décentes, mais ils n’ont pas pu tenter leur chance alors que les deux équipes entamaient la mi-temps sans but.

Les Spurs ont quitté Sheffield United stupéfaits et en colère

Contre le cours du jeu, Sheffield United a pris une avance de choc à la 73e.rd minute. Après un long lancer sur lequel Tottenham n’a pas réussi à dégager le ballon perdu, c’est Gustavo Hamer qui a fracassé dans un effort bas qui a heurté le poteau à l’entrée.

Tottenham a placé le ballon au fond des filets à deux reprises au cours des dix minutes suivantes, mais à chaque fois, les buts ont été inscrits, une fois pour hors-jeu et l’autre en raison d’une faute dans la préparation.

Mais c’est Richarlison qui a marqué à la 98e.ème minute avec une tête battante après un corner pour porter le score à 1-1. Le Brésilien qui traverse une période difficile après un début de saison désastreux a ensuite fait jouer Kulusevski qui a fracassé du pied droit pour briser le cœur des visiteurs.

Le résultat donnera beaucoup de confiance à Postecoglou, car ses joueurs ont montré qu’ils pouvaient renverser un match à quelques minutes de la fin. Les Spurs, grâce à ce résultat, ont maintenu leur excellent début de saison et ont désormais remporté quatre de leurs cinq matchs d’ouverture.

Ils affronteront leur rival Arsenal le week-end prochain dans le derby du nord de Londres, tandis que Sheffield, sans victoire cette saison, accueillera Newcastle.

Crédit photo : IMAGO / Action Plus