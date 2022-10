Les Spurs retiennent l’agitation de la dernière minute pour battre les Pacers 137-134

San Antonio a eu du mal quand Indiana a augmenté la pression tardivement.

Ensuite, les Spurs ont fait un arrêt défensif pour éviter un deuxième résultat embarrassant consécutif.

Après avoir presque perdu une avance à deux chiffres dans les dernières minutes, Josh Richardson a forcé la recrue Bennedict Mathurin à faire un airball alors que le buzzer retentissait pour préserver une victoire 137-134 à Indiana vendredi soir.

“Nous ne sommes pas exactement prêts pour la pression sur tout le terrain si tôt dans la saison”, a déclaré l’entraîneur des Spurs, Gregg Popovich. “Les quatre ou cinq dernières minutes où nous étions en tête-à-tête ont été assez terribles, mais c’est toujours agréable de gagner sur la route.”

Richardson n’a pas seulement fait le jeu défensif du match. Il a marqué 27 points et Devin Vassell et Keldon Johnson en avaient chacun 23. Jakob Poeltl a terminé avec 21 points, huit rebonds et cinq passes.

L’Indiana était mené par les 27 points et 12 passes de Tyrese Haliburton. Mathurin a marqué 26 points. Les Pacers n’ont mené aucun de leurs matchs cette saison après avoir terminé la saison dernière avec 10 défaites consécutives. Leur dernière victoire remonte au 20 mars.

Le match mettait en vedette deux des entraîneurs les plus titrés de la NBA – Popovich et Rick Carlisle, qui ont commencé la soirée avec un total de 2 205 victoires en carrière. Mais avec deux des plus jeunes équipes de la ligue, ce n’était pas joli.

San Antonio, qui n’a jamais été à la traîne, a mené à deux chiffres pendant la majeure partie du match après avoir pris une avance de 36-26 et semblait être en croisière lorsqu’il menait 128-115 avec 3:28 à jouer.

Au lieu de cela, une série d’erreurs dans la dernière minute de régulation a permis à Indiana d’en faire un jeu à une possession. Haliburton a effectué trois lancers francs à 23,5 secondes de la fin, puis Indiana a forcé un revirement sur la possession des Spurs. Mais plutôt que de passer pour un 3 points sur la pause rapide, Haliburton a conduit au panier pour un lay-up pour le porter à 135-134 avec 3,8 secondes à jouer.

San Antonio l’a clôturé avec deux lancers francs et l’arrêt défensif.

« Nous devons jouer plus fort », a déclaré Haliburton. « Nous n’allons pas faire pression pour tout le match comme ça. Nous ne pouvons pas faire cela, alors nous devons simplement jouer plus fort.

CONSEILS

Spurs: San Antonio a tiré 54,3% depuis le terrain. … Depuis que Popovich a pris ses fonctions d’entraîneur au début de la saison 1996-97, les Spurs ont perdu une fois leurs deux premiers matchs en une saison – lorsqu’ils ont commencé 0-3 en 2008-09. Ils ont terminé 54-28. … Josh Primo, 19 ans, a récolté sept passes décisives.

Paceurs : Isaiah Jackson avait 16 points et six rebonds, et Buddy Hield avait 13 points. … Myles Turner a raté son deuxième match consécutif en raison d’une entorse à la cheville gauche. Turner devrait manquer au moins une semaine. … La recrue Andrew Nembhard, un choix de deuxième ronde, a marqué 14 points à ses débuts.

LES CONDOLÉANCES DE CARLISLE

L’entraîneur des Pacers, Rick Carlisle, a pris quelques minutes avant le match pour présenter ses condoléances à la famille de l’ancien arbitre Tony Brown, décédé jeudi. Carlisle a déclaré qu’il était l’une des nombreuses personnes de la ligue à avoir parlé avec Brown alors qu’il luttait contre le cancer du pancréas.

“C’était un être humain merveilleux et un arbitre formidable”, a déclaré Carlisle. “Chaque fois que vous lui parliez, vous pouviez dire qu’il avait le sourire aux lèvres. Nos pensées vont à sa femme, Tina, et à leurs trois enfants. Je veux juste exhorter toute personne intéressée à soutenir le Pancreatic Cancer Action Network… J’en suis un partisan depuis 2009. »

CLINIQUE EN 3 POINTS

Les Spurs ont organisé une clinique de tir à 3 points vendredi. Ils ont dépassé la barre des 60% en première mi-temps et ont terminé 17 sur 31 au-delà de l’arc. Six joueurs ont fait des 3, menés par Richardson avec six. Vassell et Johnson avaient chacun quatre 3.

“Quand ils ont commencé le match, il semblait que chaque coup qu’ils avaient pris était rentré”, a déclaré Haliburton, expliquant comment les Pacers peuvent mieux démarrer.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici