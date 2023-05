Les Spurs remportent la loterie du repêchage de la NBA pour choisir Wembanyama

CHICAGO-

Victor Wembanyama est maintenant sur le point de commencer sa carrière dans la NBA avec les San Antonio Spurs, après avoir remporté le tirage au sort de la NBA et le choix n ° 1 au classement général mardi soir.

Les Spurs étaient l’une des trois équipes avec les meilleures chances – 14% – de décrocher le choix n ° 1, qu’ils utiliseront presque certainement sur Wembanyama. Le joueur français de 7 pieds 3 pouces de 19 ans est l’un des espoirs les plus vantés de l’histoire de la NBA et devrait avoir un impact immédiat sur la ligue.

« C’est un jeune homme incroyable », a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver, à ESPN dans le cadre de la diffusion de son projet de loterie. « Il a 19 ans et je n’ai pas sorti d’étalon ou de mètre ou tout ce qu’ils utilisent en France, mais il m’a semblé tout de 7-4. … Il semble clairement être un talent générationnel. »

C’est la troisième fois que les Spurs remportent la loterie, et les deux fois précédentes, ils ont fait des choix qui ont porté leurs fruits pendant des décennies. Ils ont choisi David Robinson en 1987, Tim Duncan en 1997, et ces sélections ont joué un rôle majeur dans la façon dont les Spurs sont devenus une équipe qui a remporté cinq titres NBA sous la direction de l’entraîneur Gregg Popovich.

« Je suis tellement excité », a déclaré Peter J. Holt, associé directeur des Spurs.

Charlotte choisira deuxième, Portland choisira troisième et Houston choisira quatrième.

Les Spurs avaient une fiche de 22-60 cette saison, à égalité pour le deuxième pire record de la NBA. Popovich et les Spurs ont eu un succès incroyable avec des joueurs internationaux dans le passé, notamment Manu Ginobili et Tony Parker, qui possède l’équipe de France pour laquelle Wembanyama a joué la saison dernière.

Wembanyama a terminé sa saison régulière avec Boulogne-Levallois de la meilleure ligue professionnelle de France plus tôt mardi, son effort de 22 points lui permettant de décrocher le titre de marqueur de la ligue. Il était un peu plus de 2 heures du matin mercredi à Paris lorsque les résultats de la loterie ont été révélés, et Wembanyama était réuni avec sa famille et ses amis pour une célébration.

Enfin, ils savent où commencera son voyage NBA.

« Je pense que l’équipe qui a le premier choix ne va pas se tromper », a déclaré Vincent Collet, l’entraîneur de Wembanyama en France et également l’entraîneur de l’équipe de France – que Wembanyama devrait jouer cet été au Coupe du monde et l’été prochain aux JO de Paris 2024.

Detroit avait le pire bilan de la NBA et était l’une des trois équipes avec les meilleures chances de gagner. Les Pistons ont fini par tomber jusqu’à la cinquième place, le pire de leurs résultats possibles.

Le reste de l’ordre de loterie: Orlando choisira sixième, Indiana septième, Washington huitième, Utah neuvième, Dallas 10e, Orlando (de Chicago dans le cadre d’un échange antérieur) en 11e, Oklahoma City 12e, Toronto 13e et La Nouvelle-Orléans 14e.

Wembanyama termine sa troisième saison professionnelle en France et est le premier choix consensuel depuis des mois. Il a la hauteur d’un centre, le toucher de tir d’une aile et la capacité de passe d’un meneur.

Il n’était pas à la loterie à cause de son horaire de match en France. Mais bon nombre des autres meilleurs espoirs – Scoot Henderson de la G League Ignite, Brandon Miller de l’Alabama, les frères jumeaux Amen et Ausar Thompson du programme Overtime Elite – étaient dans la salle pour regarder les résultats de la loterie se dévoiler et obtenir un peu meilleure idée de l’endroit où ils pourraient se diriger pour commencer leur carrière dans la NBA.