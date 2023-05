Les Spurs pourraient laisser partir Harry Kane gratuitement l’été prochain

Tottenham Hotspur pourrait laisser Harry Kane partir en transfert gratuit après la fin de son contrat avec le club à la fin de la saison prochaine.

Le joueur de 29 ans a toujours été lié à un déménagement à Manchester United, mais les Spurs pourraient attendre que l’attaquant voie son contrat au nord de Londres.

Kane ne pouvait y aller pour rien

C’est selon le journaliste de transfert fiable David Ornstein qui affirme que le président du club, Daniel Levy, sait qu’il serait impossible de remplacer Kane même si un prétendant potentiel paie 100 millions de livres sterling pour le joueur.

Le journaliste du Times affirme que les Spurs dépenseraient probablement plus de 80 à 90 millions de livres sterling pour remplacer Kane, mais il est très peu probable que le nouvel attaquant contribue autant que Kane au club.

Ainsi, ils seraient prêts à laisser l’attaquant partir en transfert gratuit même si cela signifie une perte financière.

Kane a toujours répété qu’il voulait gagner de l’argenterie pour les Spurs, mais les performances des Spurs sur le terrain au cours des trois dernières années ont été médiocres.

Depuis qu’il a terminé deuxième de la Ligue des champions en 2019, le club n’a pas réussi à décrocher une place parmi les quatre premiers et à concourir pour les trophées. De plus, il y a une incertitude sur le prochain manager et directeur sportif du club.

Le prix actuel bloque un mouvement cet été

Le Daily Mail affirme que United pense que les Spurs ne laisseront pas le joueur partir pour moins de 100 millions de livres sterling. Cependant, cela représente un pari énorme pour United. Il ne fait aucun doute que Kane marquera des buts pour le club, mais il n’aurait aucune valeur de revente, d’autant plus qu’il entre dans la trentaine.

Cela représente également une situation unique pour Kane, qui a récemment été lié pour rejoindre Manchester City il y a deux ans. Kane sait que Tottenham devra investir de manière significative pour défier les honneurs alors que son apogée s’épuise également.

Un déménagement à United n’aurait le plus de sens que si United était prêt à payer le prix demandé par les Spurs.

Ailleurs, le média espagnol Cadena Ser a rapporté que le Real Madrid surveillait la situation de Kane et souhaiterait que l’attaquant anglais rejoigne le club et renforce la profondeur offensive du club aux côtés de Karim Benzema.

Crédit photo : IMAGO / Pro Sports Images