Les Spurs post-Harry Kane exposent les malheurs de l’attaquant de Man United

LONDRES – Pendant si longtemps, Tottenham n’a pas semblé envisager un avenir sans Harry Kane, tout comme aucune autre équipe n’a jamais pu vraiment planifier son arrivée. Il était trop crucial, trop prolifique, trop loyal. Sa sortie à la recherche de tout type d’argenterie – quelque chose que les Spurs ne pourraient jamais livrer – avait été spéculée pendant des années mais avait toujours semblé surréaliste, comme une sorte d’horrible rêve de fièvre. Que demain, semblait-il, n’arriverait jamais tout à fait.

Jusqu’au début de ce mois-ci, quand il l’a fait.

Kane a fait un transfert de 120 millions de livres sterling (152 millions de dollars) au Bayern Munich samedi dernier, mettant finalement fin à son association de 19 ans avec Tottenham qui l’a vu sortir des rangs des jeunes du club et devenir le meilleur buteur anglais en une génération. Et donc, cet avenir sans leur meilleur buteur est arrivé : d’abord, lors d’un match nul 2-2 contre Brentford pour lancer leur campagne de Premier League le week-end dernier ; puis un autre réveil samedi contre Manchester United – le premier match à domicile des Spurs de la saison.

Il est ironique que le premier match à domicile des Spurs sans Kane soit venu contre United, qui semblait pour le monde entier être des prétendants parfaits pour Kane et certainement des admirateurs de longue date, mais le moment venu, il n’a jamais suscité d’intérêt formel. Il y a probablement de bonnes raisons à cela – la difficulté d’attribuer Kane à un rival de Premier League, le risque de se retrouver sans rien, ou les frais exorbitants payés par le Bayern si jamais il le faisait – mais le résultat final (ne pas décrocher le l’attaquant anglais) reste le même.

Marcus Rashford de Manchester United n’a pas pu s’inscrire sur la feuille de match lors de la défaite contre Tottenham Hotspur. (Photo de John Walton/PA Images via Getty Images)

Au lieu de cela, United a choisi de signer Rasmus Hojlund, 20 ans, d’Atalanta pour un montant initial de 64 millions de livres sterling, bien qu’il ne fasse probablement pas ses débuts avant le mois prochain alors qu’il souffre d’une blessure au dos. Si Hojlund, qui a marqué neuf buts en Serie A la saison dernière, ne parvient pas à avoir l’impact souhaité, alors manquer Kane cet été pourrait venir hanter United.

Les débuts de cette terreur pourraient être rappelés de manière étonnamment claire samedi.

« Nous pensons que ces joueurs, l’année dernière également, peuvent marquer des buts. La raison pour laquelle nous avons signé un attaquant est également évidente », a déclaré le manager de United, Erik ten Hag, lors de la conférence de presse d’après-match.

En l’absence de Hojlund, United est allé avec Marcus Rashford menant la ligne au milieu, un rôle qu’il joue bien mais pas sa position préférée – il admet qu’il préfère jouer à gauche. De chaque côté de lui, Alejandro Garnacho et Antony ont joué le rôle principal et ont trouvé beaucoup d’espace derrière les arrières latéraux hauts et inversés des Spurs. Le problème est venu devant le but.

Les occasions se sont multipliées, mais pas les buts. Il y avait presque trop d’occasions manquées pour compter: le premier tir d’Antony depuis le bord de la surface a complètement raté la cible, tandis que Rashford s’est dirigé vers la barre lorsqu’il a remis un délicieux centre flottant de Bruno Fernandes. Quelques minutes plus tard, Fernandes s’est dirigé vers une occasion dorée depuis une position non marquée sur la surface de réparation.

United avait réussi 14 tirs mais n’en avait gardé que trois cadrés à la mi-temps, et leurs 1,81 buts attendus étaient le maximum qu’ils avaient réussi en une première mi-temps sans marquer pendant 15 ans. Antony a ajouté une autre occasion manquée en deuxième période, et c’était aussi bon que possible.

« Vous avez vu aujourd’hui que la performance de la première mi-temps était très bonne, mais nous devons comprendre que vous devez marquer un but, le sens du premier but. Les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. C’est une question de concentration, de passion et de désir », Ten Hag a ajouté.

Les Spurs, quant à eux, ont presque autant manqué la présence de Kane. Richarlison a de nouveau pris sa place mais n’a eu presque aucun impact, et une paire de superbes arrêts d’André Onana a étouffé toute menace qu’ils auraient autrement gérée. La frappe décisive de Pape Matar Sarr quelques minutes après le début de la seconde mi-temps les a fait sortir de la marque et a ouvert la voie à une mi-temps brillante et offensive pour les Spurs – qui comprenait un deuxième but plus tard, cette fois un but contre son camp de Lisandro Martinez. Cependant, le remplacement de Richarlison sur 70 minutes a signalé tout ce que vous deviez savoir sur leur solution dès le départ.

« Je pense que la manière dont nous avons joué était un bon début », a déclaré Ange Postecoglou, qui a remporté sa première victoire en tant que patron des Spurs. « Quand le coup de sifflet final retentit, de mon point de vue, c’est un terrain fertile fantastique pour que je continue. Cela en fait une référence assez décente parce que c’est ce que nous attendons lorsque nous allons là-bas.

C’est censé être la saison où Ten Hag, qui a ramené United en Ligue des champions la saison dernière à la première demande, est allé plus loin et les a rapprochés d’un défi pour le titre. Et pourtant, après deux matchs, ils semblent encore loin: leur première victoire 1-0 sur les Wolves n’était absolument pas convaincante – potentiellement même imméritée, si vous tenez compte de l’erreur de ne pas accorder de penalty aux Wolves dans les derniers instants. Suivez cela avec la défaite de samedi, et United semble devoir prouver à nouveau ses qualifications parmi les quatre premiers.

Si Hojlund ne démarre pas, une autre année sans attaquant prolifique pourrait suivre. Ce sera une perspective inquiétante pour les cuivres de United alors qu’ils quittent le stade de Tottenham Hotspur samedi. Il y a une peinture murale de 25 pieds de Kane peinte sur un grand mur de briques sur Whitehall Street, à quelques pas du stade, accompagnée d’un slogan: « Il est l’un des nôtres. »

Cependant, ce n’est pas vrai, plus maintenant. Depuis cet été, Kane porte désormais du rouge – uniquement la teinte du Bayern, pas celle de United.