Et juste comme ça, Tottenham était à nouveau divertissant.

Il est juste de dire que les Spurs de Jose Mourinho n’ont pas été l’équipe la plus excitante à regarder ces dernières semaines, avec des défaites 1-0 contre Chelsea et Brighton particulièrement difficiles à digérer pour leurs supporters.

Pourtant, le match de cinquième tour de la FA Cup de mercredi contre Everton les a vus impliqués dans l’un des matchs les plus brillamment dingues de la saison alors qu’ils sont finalement tombés à une défaite dramatique 5-4 après la prolongation.

Dès le moment où les formations de départ ont été libérées, il semblait que Mourinho faisait de son mieux « n’êtes-vous pas diverti? » impression à la suite de critiques récentes, avec un 11 sélectionné pour un esprit d’attaque inhabituel.

Et dès le début, plutôt que de s’asseoir et de concéder la possession, ils ont progressé en nombre, avec Heung min-Son, Lucas Moura et Steven Bergwijn dangereux dès le départ.

Nous avons vu de nombreux exemples de l’attaque des Spurs à son meilleur, alors qu’ils assiégeaient à maintes reprises la moitié adverse pour causer des maux de tête à la ligne arrière des Toffees.

Et pourtant … et pourtant …

Beaucoup (moi y compris) ont mis en doute la réticence apparente de Mourinho à laisser ses étoiles attaquantes s’exprimer.