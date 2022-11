Les Spurs le laissent trop tard alors que Salah double assure la victoire de Liverpool

Si vous parlez à presque tous les fans de Tottenham Hotspur, quelle que soit la forme de leur club, ils sont généralement remplis d’un profond sentiment de malheur imminent. Ce sentiment de terreur n’est pas sans fondement ; il a été cultivé au cours de leur riche histoire de flatter pour tromper.

À l’approche du match à domicile d’aujourd’hui contre Liverpool, les fans des Spurs auraient dû avoir de nombreuses raisons d’être optimistes.

La forme de la ligue de Liverpool, en particulier à l’extérieur, a été désastreuse cette saison. A l’inverse, les Spurs viennent de se qualifier en tête de leur groupe pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, après avoir battu Marseille au Stade Vélodrome.

Ils ont également maintenu leur statut de top quatre tout au long de la saison, malgré de nombreuses performances moins que scintillantes. Cependant, les huées retentissant autour du stade de Tottenham Hotspur à la mi-temps ont illustré un mécontentement croissant face à la situation actuelle avec le club du nord de Londres.

Les Spurs sont une équipe de deux moitiés

Les matchs impliquant les Spurs ces derniers temps ont suivi un schéma inquiétant, où les hommes de Conte se sont produits avec une ineptie sans pitié en première mi-temps, avant d’organiser des ripostes cavalières en seconde mi-temps.

Ce jeu tombait parfaitement dans ce moule. Tottenham semble souffrir d’un type particulier de dégoût de soi, étant souvent son pire ennemi.

Tout au long de la première période du match, Liverpool était la meilleure équipe et contrôlait une grande partie du jeu.

Les Spurs ne menaçaient que par intermittence, Perisic n’ayant pas eu de chance de voir sa tête rebondir sur Alisson et sur le poteau; mais le côté de Klopp semblait beaucoup plus assuré et incisif.

Mo Salah a retrouvé son meilleur niveau habituel, dans ce qui a été une saison inégale selon ses normes, et il a ouvert le score après 11 minutes.

Darwin Nunez jouait sur la gauche, et c’est son contrôle soigné et sa passe à Salah près du bord de la zone qui ont permis à l’Egyptien de prendre une touche pour contrôler le ballon et échapper au défi de Ryan Sessegnon de tirer impitoyablement devant Hugo Lloris.

Darwin Nunez a été décrit dans le commentaire de Gary Neville sur Sky Sports comme ” bâclé “, ” brut ” et ” débraillé “. Il a souvent l’air maladroit en possession et ne possède pas le contrôle habile de Firmino, ni la capacité de dribble sans effort de Salah. Cependant, sa puissance et sa franchise ont causé des inquiétudes à la ligne arrière des Spurs.

Liverpool dominait, mais semblait encore manquer de la conviction et de l’incisivité qui ont failli conduire à un balayage complet de toutes les compétitions majeures la saison dernière.

Il a fallu une calamité d’Eric Dier pour faciliter leur entrée à la mi-temps avec deux buts d’avance. Un long ballon du gardien de Liverpool a atterri sur la tête du défenseur central à environ 40 mètres du but.

Il a pris la décision déconcertante d’essayer de rediriger le ballon vers son gardien de but, bien qu’il ne subisse aucune pression. Son exécution a été encore pire, car il a dirigé le ballon sur son épaule, tombant directement sur Mo Salah, qui n’a pas eu besoin d’une autre invitation.

Salah avait l’air d’une netteté remarquable tout au long du match, et il a pris deux touches immaculées vers Hugo Lloris, avant de lancer le ballon de manière experte devant le gardien hors de forme.

Retour des Spurs en deuxième mi-temps

C’est peut-être le plus grand cliché du sport anglais – mais il pourrait difficilement être plus approprié dans ce cas.

Les Spurs sont sortis comme une équipe différente dès le début de la seconde mi-temps, Ivan Perisic frappant le ballon des boiseries pour la deuxième fois après 48 minutes. Eric Dier a avancé sur le côté droit avec un certain succès, désireux de réparer son erreur précédente.

Conte n’a apporté aucun changement au personnel, ni à la forme de son équipe. Ce qui avait changé, c’était leur intensité et leur intention d’attaque.

Cependant, pendant les 20 minutes suivantes, la question est devenue la balle finale et l’exécution à des moments cruciaux. Personne n’était plus responsable de cela qu’Emerson Royal.

L’ailier brésilien s’est constamment retrouvé dans l’espace sur le côté droit, mais cela a peut-être aussi bien été une tactique délibérée de Klopp car sa livraison était à peu près aussi efficace qu’une théière en chocolat.

Une croix particulière dans le 56e minute, tout en jouissant de la liberté de la ville, était plus proche d’atteindre la station spatiale internationale que la tête de Harry Kane.

La sélection continue d’Emerson Royal est inexplicable, car ses lacunes en tant qu’arrière latéral offensif sont étroitement rivalisées par ses insuffisances défensives.

Le jeu a donc été encore modifié avec les introductions de Matt Doherty et Dejan Kulusevski à la place de Royal et Sessegnon.

Harry Kane avait eu une bataille intrigante avec l’excellent Konate tout au long du match, mais pour être à son meilleur, il a besoin que les joueurs à ses côtés offrent rythme et pénétration.

Kane tombe souvent en profondeur tout en jouant son rôle hybride 9/10, avec une superbe gamme de passes quand il y a du mouvement devant lui.

L’introduction de Kulusevski a rapporté des dividendes immédiats, car il a créé un superbe but terminé par Kane dans les deux minutes suivant son arrivée. L’attaquant suédois a dribblé avec menace autour du bord de la zone, avant de faire une passe au capitaine anglais. Kane a tiré avec précision dans le coin le plus éloigné, et l’élan était fermement avec les Spurs.

Au fur et à mesure que le match avançait, Liverpool offrait de moins en moins d’attaque, au point qu’ils revenaient à n’avoir que Salah à l’avant, plongeant profondément afin de défendre leur avance.

La forme physique a dû jouer son rôle à cet égard, car les Spurs étaient l’équipe qui jouait avec urgence par rapport à la lassitude et aux jambes lourdes de Liverpool.

Liverpool avait l’air brisé – mais mérite le crédit. Les Spurs ont gagné quelques chances présentables, mais presque exclusivement sur coups de pied arrêtés.

Clément Lenglet aurait dû marquer de la tête à la 79e minute. Bentancur s’est rapproché avec une autre tête quelques minutes plus tard, et à nouveau sur un film de Harry Kane après 87 minutes.

En fin de compte, cependant, Liverpool a pu repousser l’assaut, avec Alisson Becker prouvant une fois de plus sa valeur, en particulier en faisant face avec force à un défi aérien fort avec Matt Doherty.

Victoire cruciale pour Liverpool

Cela représente un résultat vital pour Liverpool dans le contexte de sa saison de bégaiement.

Ils ont de nouveau prouvé leur capacité à élever leur jeu contre des adversaires coriaces, après avoir récemment battu Man City et Napoli.

Ils doivent cependant revenir à des manières gagnantes contre les équipes inférieures et leurs défenses emballées afin de grimper la table vers un territoire plus familier. Ce résultat les porte à 8e position, à 7 points de Tottenham en 4e place.

Pour les Spurs, leurs fans seront profondément frustrés de leur incapacité à jouer pendant 90 minutes.

Il y a clairement un problème avec l’état d’esprit des joueurs en première mi-temps.

La composition n’a certainement pas aidé, et Conte ne devrait pas être irréprochable. Ils sont, bien sûr, gâchés par les blessures et manquent cruellement les options de Richarlison, Heung-Min Son et Romero en défense.

Kulusevski n’était pas apte à jouer 90 minutes – mais son inclusion, ou même le rythme de Lucas Moura depuis le début, aurait pu modifier le schéma de la période d’ouverture.

Crédit photo : IMAGO / Pro Sports Images