Les Spurs et Devin Vassell acceptent une prolongation de 5 ans et 135 millions de dollars, selon les sources : était-ce une bonne affaire ?

Les San Antonio Spurs et le gardien Devin Vassell ont accepté une prolongation de 135 millions de dollars sur cinq ans avec des bonus pouvant atteindre 146 millions de dollars, ont confirmé des sources de la ligue. Voici ce que vous devez savoir :

Il s’agit d’une extension à l’échelle d’une recrue pour Vassell, que les Spurs ont sélectionné au 11e rang lors du repêchage de la NBA 2020.

En 2022-23, Vassell a affiché des moyennes de 18,5 points, 3,9 rebonds et 3,6 passes décisives par match avec 43,9 % de tirs depuis le sol. C’était la meilleure saison en carrière de Vassell.

Vassell devrait être la pierre angulaire de la franchise aux côtés du phénomène français Victor Wembanyama, le choix n°1 du repêchage NBA 2023.

Ce que cela veut dire

Vassell était éligible pour devenir joueur autonome avec restriction cet été, mais en le prolongeant maintenant, les Spurs enferment l’un de leurs joueurs les plus précieux pour la prochaine demi-décennie. Il y a un an, il marquait en moyenne 18,5 points par match et tirait à 38,7 % sur 3, s’imposant comme l’un des meilleurs gardiens de tir « 3-et-D » de la ligue.

En vertu de la nouvelle CBA, San Antonio était éligible pour le signer pour cinq ans ; dans le cadre de l’ancienne CBA, seules les prolongations maximales des contrats pouvaient être de cinq ans, et d’autres étaient limitées à quatre. — John Hollinger, écrivain national de la NBA

Était-ce une bonne affaire ?

Compte tenu du nombre limité de joueurs d’élite disponibles en agence libre en 2024 et des nombreuses équipes qui prévoient de disposer d’un espace de plafond, Vassell, 23 ans, serait probablement très demandé s’il connaissait une bonne année.

À titre de comparaison, quatre autres gardes de ce repêchage (Anthony Edwards, LaMelo Ball, Tyrese Halliburton et Desmond Bane) ont reçu des prolongations d’une valeur de plus de 200 millions de dollars, et un cinquième (Tyrese Maxey) devrait recevoir le même montant l’été prochain. Vassell n’est pas tout à fait du calibre de ces joueurs, mais son salaire de base avant les incitations rapportera 135 millions de dollars sur cinq ans.

De plus, les Spurs peuvent conclure un « contrat descendant » qui concentre l’argent en 2024-2025, puis diminue de 8 % par an ; l’avantage est que les Spurs ont plus de marge de manœuvre que ce dont ils auraient probablement besoin l’année prochaine, mais ils pourraient en trouver une pénurie d’ici la fin de cette prolongation. D’ici là, en 2028-29, Wembanyama pourrait en être à la deuxième année de sa propre prolongation supermax. — Hollinger

Passé

Vassell, 23 ans, est entré dans la ligue après avoir joué au basket-ball universitaire dans l’État de Floride. En 2019-20, Vassell a récolté en moyenne 12,7 points, 5,1 rebonds et 1,6 passes décisives par match, ce qui lui a valu les honneurs de la deuxième équipe All-ACC.

En trois saisons NBA, Vassell affiche des moyennes en carrière de 11,2 points, 3,7 rebonds et 1,9 passes décisives par match avec 42,7 pour cent de tirs depuis le sol. Ses 2,7 tirs à 3 points par match ont mené les Spurs lors de ses 38 matchs la saison dernière.

Les Spurs ont terminé 22-60 en 2022-23, n’ayant pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires.

Lecture obligatoire

(Photo : Erik Williams / USA aujourd’hui)