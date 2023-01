Les Spurs doivent payer les frais de libération de 36,7 millions de livres sterling de Pedro Porro pour décrocher l’ailier du Sporting

Tottenham devra payer la clause de libération de 45 millions d’euros (36,7 millions de livres sterling) de Pedro Porro s’il veut le signer en janvier. Antonio Conte souhaite améliorer ses options à l’arrière droit et a ciblé Porro, qui a excellé depuis qu’il a rejoint le Sporting depuis Manchester City, initialement prêté en 2020 avant que le club portugais ne rende l’accord permanent pour 8,5 millions d’euros l’été dernier. Des conversations initiales ont eu lieu sur Porro, menées par des intermédiaires, et il est entendu que d’autres auront lieu, suggérant qu’un accord pourrait être une possibilité, même si le Sporting exigera la pleine valeur de la clause du joueur de 23 ans. Inscrivez-vous pour Football Quotidien Newsletter quotidienne gratuite Commencez vos soirées avec le regard du Guardian sur le monde du football

Le modèle du Sporting consiste à vendre des joueurs chaque année mais, après avoir quitté Matheus Nunes et João Palhinha l’été dernier, ils ne subissent aucune pression financière pour tirer profit de Porro. Nunes est allé aux Wolves pour 45 millions d’euros plus 5 millions d’euros de modules complémentaires; Palhinha a coûté 20 millions d’euros à Fulham avec 2 millions d’euros potentiellement à suivre.

Le président des Spurs, Daniel Levy, subit la pression de fans frustrés – ils l’ont appelé à se retirer lors des derniers matchs – et il estime qu’il doit soutenir Conte, qui remporte certainement le concours de popularité. Porro était un élément clé de l’équipe du Sporting qui a remporté le titre portugais en 2020-21, le premier succès du club en 19 ans, et il est depuis resté au sommet de son art.

Hugo Lloris a pris sa retraite du football international après avoir remporté un record de 145 sélections pour l’équipe de France masculine. Le gardien des Spurs a mené son pays à son triomphe en Coupe du monde 2018 et était du côté des perdants lors de la finale du mois dernier. La Fédération française de football a tweeté : « Une légende. Bravo et MERCI pour tout Hugo.”

Le joueur de 36 ans a déclaré à L’Équipe qu’il avait choisi de sortir au sommet et qu’il voulait passer plus de temps avec sa famille.