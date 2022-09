L’entraîneur de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a déclaré que son équipe avait été punie pour ses erreurs lors d’une défaite 2-0 en UEFA Champions League contre le Sporting Lisbonne mardi, mais a ajouté qu’elle avait fait des progrès en Europe depuis l’année dernière.

Les Spurs, qui évoluaient en Europa Conference League la saison dernière, se sont créé les meilleures occasions avant que les remplaçants du Sporting Paulinho et Arthur Gomes ne marquent dans le temps additionnel pour infliger une première défaite de la saison au club londonien.

« Le niveau de la Ligue des champions est élevé. C’est très élevé. Vous savez que pour jouer dans cette compétition, vous devez réduire les erreurs, car à la fin, vous pouvez payer », a déclaré Conte aux journalistes.

“Ce soir on a payé cher et maintenant on parle d’une défaite face à une équipe qui a montré (qu’elle est) habituée à jouer dans cette compétition… Il faut continuer à s’améliorer mais c’est normal.

“N’oubliez pas que la saison dernière en novembre, nous avons perdu contre Mura dans la Conference League en Slovénie. Je pense que nous avons ensuite fait un pas en avant important, car ce soir, à mon avis, c’était plus juste un match nul qu’une défaite honnêtement.

Les Spurs accueillent Leicester City en Premier League samedi.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici