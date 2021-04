Nagelsmann a acquis la réputation d’être l’un des meilleurs jeunes entraîneurs d’Europe après une période de deux saisons en Bundesliga au cours de laquelle il a déraciné la hiérarchie traditionnelle du football allemand et établi Leipzig comme la principale menace pour les champions du Bayern Munich.

Et cela semble être un cas de « si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les » au milieu des informations selon lesquelles Nagelsmann est la principale cible du Bayern pour remplacer le Flick sortant, qui a récemment annoncé son désir de quitter le club lors d’une conférence de presse. réprimande sévère de ses patrons lors des champions élus de Bundesliga.

Mais tout accord pour l’entraîneur-chef le mieux noté ne sera pas bon marché. Selon un rapport de Goal, Leipzig devrait exiger des honoraires record du monde de 26 millions de livres sterling (36 millions de dollars / 30 millions d’euros) pour libérer leur actif précieux de son contrat.

La sortie potentielle de Nagelsmann intervient également alors que le défenseur vedette de Leipzig, Dayot Upamecano, a signé un accord de cinq ans pour rejoindre le Bayern avant la saison prochaine.

La nouvelle de leur déménagement pour Nagelsmann met fin à ce qui a été une semaine misérable pour Tottenham et leur président, Daniel Levy. On pensait que le jeune Allemand était en tête de la liste de Levy pour remplacer Jose Mourinho après que l’entraîneur portugais ait été jugé excédentaire par rapport aux besoins du nord de Londres.

Mais avec Nagelsmann désormais probablement indisponible, les Spurs seront désormais obligés de regarder plus bas dans leur liste de sélection managériale – le prochain homme étant probablement le patron de Leicester Brendan Rodgers.

La semaine des Spurs a également été aggravée par la réaction des fans face à leur implication en tant que membre fondateur de la proposition malheureuse de la Super League – et ils ont perdu face aux leaders de la Premier League, Manchester City, lors de la finale de la Leage Cup dimanche.

Tottenham a installé son ancien joueur de 29 ans Ryan Mason sur la sellette jusqu’à la fin de la saison mais, en plus de Rodgers, on pense qu’il envisage les anciens patrons de Chelsea Maurizio Sarri et Rafa Benitez pour le rôle.

Flick, quant à lui, attendrait des discussions difficiles avec le Bayern après avoir demandé sa libération plus tôt ce mois-ci avant de prendre le poste de l’équipe nationale allemande, le patron actuel Jogi Low annonçant qu’il mettra fin à ses 15 ans de mandat après les Championnats d’Europe de cet été.

« J’ai dit à l’équipe aujourd’hui que j’avais informé le club pendant la semaine, après le match à Paris, je voudrais résilier mon contrat à la fin de la saison», A déclaré Flick lors d’une conférence de presse le 17 avril, stupéfiant les champions allemands.

La nouvelle que le Bayern semble avoir eu son homme pourrait bien hâter le départ de Flick des vainqueurs en titre de la Ligue des champions – et forcer Tottenham à reprendre à nouveau les restes de la table d’honneur du football européen.