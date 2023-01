Les Spurs défendent comme une équipe de relégation

Le manager de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a déclaré que le bilan défensif de son équipe ces dernières semaines ressemblait à celui d’une équipe luttant contre la relégation, appelant les joueurs à faire preuve de “volonté et désir” avant le match de Premier League de lundi à Fulham.

Les Spurs ont perdu une avance de deux buts lors de leur défaite 4-2 contre Manchester City en championnat jeudi.

L’équipe de Conte est cinquième du classement avec 33 points après 20 matchs, cinq points en dehors des quatre premiers après avoir disputé un match de plus, et a déjà concédé 31 buts en championnat cette saison, soit neuf de moins que sur l’ensemble de la campagne 2021-22. .

“Pour encaisser 21 buts lors des 10 derniers matchs, c’est généralement une équipe qui se bat dans la zone de relégation”, a déclaré Conte lors d’une conférence de presse vendredi.

“Je pense que nous devons améliorer l’esprit, la collaboration, la volonté, le désir, le sentiment de souffrir, car peut-être avons-nous oublié de souffrir … Il faut défendre le résultat, [show] la volonté et le désir de ne pas encaisser de but.

“La saison dernière, je ne me souviens pas du nombre de draps propres avec [goalkeeper] Hugo [Lloris] mais … à chaque match cette saison, nous encaissons au moins deux buts mais c’est notre milieu, notre moyenne, comme une équipe qui se bat dans la zone de relégation.”

Malgré les problèmes défensifs de Tottenham lors de défaites consécutives en championnat contre City et Arsenal, Conte a ajouté qu’il pouvait encore voir des signes clairs de progrès dans d’autres domaines.

“Je pense que nous faisons des progrès, à mon avis, sur certains aspects”, a-t-il déclaré. “Sous d’autres aspects, je pense que nous devons revenir comme la saison dernière et être un peu plus solides, un peu plus concentrés, un peu plus méchants.

“Nous nous sommes améliorés à bien des égards car cette saison aussi, nous marquons de nombreux buts, nous créons de nombreuses occasions, notre organisation pour presser était bien meilleure que la saison dernière.”

Les Spurs ont marqué 39 buts en championnat cette saison contre 69 sur l’ensemble de la saison dernière.

“Les progrès que vous voyez si vous commencez à voir les joueurs jouer avec la personnalité, commencer le jeu avec la volonté et le désir d’avoir le ballon, créer des occasions, aller fort, presser et gagner des duels. Dans cette situation, vous peut voir pour l’entraîneur les progrès”, a ajouté Conte.