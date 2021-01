Tottenham Hotspur a condamné les actions des milieux de terrain Erik Lamela et Giovani Lo Celso et du défenseur Sergio Reguilon après la rupture du trio COVID-19[feminine protocoles pour assister à une fête de Noël.

Des images sur les réseaux sociaux ont montré les trois joueurs des Spurs ensemble lors d’une fête avec le milieu de terrain de West Ham United, Manuel Lanzini.

En vertu des directives du gouvernement britannique établies le 19 décembre, les personnes vivant dans les régions de niveau 4 telles que Londres, où les deux clubs sont basés, n’étaient pas autorisées à se mélanger avec d’autres personnes en dehors de leur propre foyer à Noël.

« Nous sommes extrêmement déçus et condamnons fermement cette image montrant certains de nos joueurs avec leur famille et leurs amis ensemble à Noël… », a déclaré un porte-parole des Spurs dans un communiqué publié aux médias britanniques.

«Les règles sont claires, il n’y a pas d’exceptions, et nous rappelons régulièrement à tous nos joueurs et collaborateurs les derniers protocoles et leurs responsabilités d’adhérer et de montrer l’exemple. La question sera traitée en interne. »

Reguilon a été nommé parmi les remplaçants du match de Premier League des Spurs à domicile contre Leeds United samedi, tandis que Lamela et le blessé Lo Celso ont tous deux été exclus de l’équipe.

West Ham a déclaré qu’ils étaient déçus par les actions de Lanzini et que la question avait été traitée en interne. Le joueur de 27 ans est sorti du banc lors de la victoire de West Ham à Everton vendredi.

«Le Club a établi les normes les plus élevées possibles avec ses protocoles et mesures relatifs à COVID-19[feminine nous sommes donc déçus d’apprendre les actions de Manuel Lanzini », a déclaré un porte-parole de West Ham.