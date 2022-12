Les Spurs, Chelsea et le BVB traquent l’Américain McKennie

Alors qu’il ne reste que quelques semaines avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: McKennie de la Juve en demande

Weston McKennie pourrait être sur le point de quitter la Juventus en janvier, Tottenham Hotspur, Chelsea et le Borussia Dortmund étant tous intéressés par sa signature.

Gazzetta dello Sport dit que le milieu de terrain américain est l’un des nombreux joueurs du club de Serie A qui seront déchargés à l’ouverture de la fenêtre de janvier, et il semble qu’il ne manquera pas de prétendants.

McKennie, 24 ans, a disputé les quatre matchs de la Coupe du monde pour l’équipe de Gregg Berhalter, y compris une prestation impressionnante contre l’Angleterre en phase de groupes. Ce match était contre Jude Bellingham, qui a été lié à un transfert loin du BVB, et cela pourrait indiquer que l’équipe de Bundesliga a identifié McKennie comme un successeur potentiel.

Il a fait 11 apparitions en saison de Serie A pour le Bianconeriqu’il a rejoint de Schalke 04 de manière permanente en 2020 après une période de prêt positive.

Tottenham, Chelsea et le Borussia Dortmund entourent tous la star américaine Weston McKennie, qui pourrait quitter la Juventus en janvier. Marvin Ibo Guengoer – GES Sportfoto/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Gonçalo Ramos est sur le radar de Manchester United, selon le Nouvelles du soir de Manchester. Les Diables Rouges sont à la recherche d’un remplaçant pour Cristiano Ronaldoet il semble que l’international portugais de 21 ans ait attiré l’attention du patron de United, Erik ten Hag.

– Internazionale veut atterrir Romelu Lukaku sur une base permanente, et ils cherchent à utiliser Denzel Dumfries dans le cadre de l’accord, révèle Gazzetta dello Sport. Lukaku, 29 ans, est actuellement prêté au club de Serie A, mais il n’a pas encore retrouvé son niveau de forme précédent après avoir récemment subi une blessure.

– Deux clubs de LaLiga souhaitent recruter le milieu de terrain de l’Internacional Johnny Cardosorévèle Marque. Le joueur de 21 ans, qui a remporté quatre sélections pour l’USMNT, serait sur le radar du Real Betis et de Valence. Il est rapporté qu’il a déjà refusé un transfert vers la Spezia en Serie A.

– Dusan Vlahovic pourrait être transféré de la Juventus en janvier, rapporte Ben Jacobs. On rapporte qu’un certain nombre de clubs le surveillent de près, l’équipe de Premier League Chelsea identifiant l’attaquant comme un renfort potentiel après sa défaite. Armando Broja à une blessure de longue durée. Vlahovic, 22 ans, a marqué six buts en 10 matches de Serie A pour le Bianconeri cette saison.

– Napoli s’intéresse au milieu de terrain du Hellas Verona Ivan Ilicécrit Calciomercato. L’équipe de Serie A pense que le joueur de 21 ans pourrait être un successeur idéal pour Piotr Zielinski, qui a été lié à un départ du club à la fin de la saison. Ilic a fait une apparition en tant que remplaçant à la Coupe du monde avec la Serbie.