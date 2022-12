Igor Levitin a parlé aux journalistes de l’évolution dimanche

L’Union russe de football (RFU) n’est pas la seule fédération sportive russe à envisager de passer à la gouvernance asiatique, selon l’assistant du président Vladimir Poutine, Igor Levitin.

Les équipes, clubs et athlètes russes sont exclus de nombreux sports majeurs après que des fédérations internationales et continentales telles que l’UEFA et la FIFA de football ont suivi la recommandation du Comité international olympique (CIO) de les interdire en réponse à l’opération militaire en Ukraine.

Le président de la RFU, Aleksandr Dyukov, a informé les médias russes il y a quinze jours que la RFU allait “examiner cette question au comité exécutif”, concernant le passage à la Confédération asiatique de football (AFC).

La semaine dernière, le président de la Fédération russe de plongeon (RDF), Stanislav Druzhinin, a déclaré que son organisation était en pourparlers avec la Fédération internationale de natation (FINA) pour passer à la Fédération asiatique de natation (AASF) de la Ligue européenne de natation (LEN), et cela a été confirmé par les commentaires de Levitin dimanche.

“Le sommet a montré que le mouvement olympique est pour les athlètes”, Levitin a déclaré, réagissant à l’unanimité au sommet olympique, acceptant d’explorer plus avant une proposition qui “faciliter la participation des athlètes de Russie et de Biélorussie aux compétitions en Asie sous son autorité, tout en respectant les sanctions en place.”

De plus, cela devrait donner aux athlètes la possibilité de participer à des épreuves de qualification pour les Jeux olympiques d’été de Paris 2024.

« Il n’y a pas que la RFU qui pense [of moving to Asia]mais toutes les fédérations doivent se rendre aux compétitions internationales », Lévitine a ajouté.

« Tout dépend des fédérations internationales. Le monde change, il est important que nos athlètes participent aux compétitions. Un athlète doit montrer les résultats [of their training].”

Levitin, qui parlait du Qatar, où se déroule actuellement la Coupe du monde, a déclaré qu’il n’était pas au courant des projets de la RFU de passer à l’AFC de l’UEFA, mais a souligné que l’équipe nationale de football russe devrait avoir la chance de jouer dans matchs officiels.

“La prochaine est la Coupe du monde 2026, nous devons nous déclarer, [and] montrons-nous », dit Lévitine.

L’interdiction de l’UEFA et de la FIFA a empêché l’équipe nationale masculine russe de disputer une demi-finale de qualification pour Qatar 2022, au cours de laquelle la Pologne a obtenu un laissez-passer avant de battre la Suède en finale à Varsovie.

La Russie a également été interdite de qualification pour l’Euro 2024 en Allemagne, mais a disputé des matches amicaux contre ses voisins régionaux, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan de fin septembre à fin novembre, avec un autre contre la Bosnie-Herzégovine annulé après le retrait de la nation des Balkans.