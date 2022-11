Les sports féminins obtiennent plus de temps d’antenne avec un réseau dédié

La Le réseau des sports féminins est en ligne mercredi, permettant aux téléspectateurs d’accéder à des ligues telles que la Women’s National Basketball Association, la Ladies Professional Golf Association, la US Ski and Snowboard, la Street League Skateboarding, la Premier Hockey Federation, la Women’s Football Alliance et la World Surf League.

Le nouveau réseau diffusera des matchs, des tournois et des événements en direct et proposera également des documentaires originaux sur les athlètes et les ligues. Une émission appelée Game On fournira des nouvelles et des interviews d’athlètes et sera animée par l’ancienne Harlem Globetrotter Crissa Jackson, la journaliste sportive Taylor Felix, l’entraîneur Jenna Bandy et la journaliste sportive Jess Lucero.

“Il y a un appétit vorace pour la couverture des sports féminins, et le Women’s Sports Network a réuni les dirigeants et les talents les plus solides de l’industrie pour s’engager de manière significative dans ce réseau et la couverture des sports féminins”, a déclaré Carol, journaliste à ESPN et membre du Women’s Basketball Hall of Famer. Stiff a déclaré dans un communiqué.

Le réseau créera également “plus d’opportunités commerciales pour les athlètes, leurs ligues et l’industrie dans son ensemble”, selon un communiqué de presse, citant une université de Californie du Sud et l’université Purdue. étudier l’année dernière qui a trouvé que seulement 5% de toute la couverture médiatique sportive se concentre sur sport féminin.

Le réseau est disponible sur Amazon Freevee, FuboTV, les chaînes LG sur les téléviseurs intelligents LG, Local Now, Plex, Sports.tv, Tubi et Xumo.

