Portant des brassards noirs, des joueurs de cricket test d’Angleterre et d’Afrique du Sud ont observé une minute de silence avant qu’une cloche ne soit sonnée une fois par un membre de haut rang de l’armée à l’Ovale.

À l’ouest de Londres, les golfeurs du monde entier ont interrompu leurs parties et d’autres pros, officiels et caddies se sont rassemblés sur le green devant le premier tee de Wentworth pour tenir une période de silence de deux minutes, également impeccablement observée.

Il y a eu des hommages émouvants et respectueux à la reine Elizabeth II samedi alors que les sports reprenaient en Grande-Bretagne après un arrêt national vendredi en signe de respect pour le monarque de plus de 70 ans décédé jeudi à l’âge de 96 ans.

Le football professionnel et de base – y compris la Premier League – a décidé d’annuler tous les matchs ce week-end pour donner aux participants l’occasion de pleurer le décès de la reine.

Le cricket et le golf internationaux sont cependant revenus, tout comme le rugby national anglais, à la suite des directives du gouvernement qui ont déclaré qu’il n’y avait aucune obligation pour les organisations sportives d’annuler ou de reporter les événements pendant la période de deuil de la nation.

Les 10 minutes avant le début du jeu dans le troisième et décisif test de cricket entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud ont été consacrées à rendre hommage à la reine.

Les militaires sont entrés sur le terrain de jeu à l’Oval dans le sud de Londres pour former une garde d’honneur, à travers laquelle les équipes ont marché et se sont alignées de chaque côté du guichet.

Après une minute de silence et un seul coup de cloche, les hymnes de l’Afrique du Sud et de l’Angleterre ont été chantés par la soprano anglaise Laura Wright. Après sept décennies de l’hymne anglais “God Save the Queen”, c’était maintenant une interprétation chargée d’émotion de “God Save the King” qui ondulait sur le sol. Quelques heures plus tôt samedi, le roi Charles III a été officiellement annoncé comme monarque britannique lors d’une cérémonie, étant automatiquement devenu roi après la mort de sa mère.

Il y a eu une ovation debout lorsque Wright a quitté le terrain et que les joueurs se sont échauffés avant le début du jeu du jour 3 du test.

Le championnat BMW PGA, l’événement phare de la tournée européenne, a été arrêté vers la fin du premier tour jeudi après l’annonce du décès de la reine – il restait encore 30 joueurs sur le parcours – et il n’y avait pas de jeu vendredi.

Le jeu a redémarré à 6h40 heure locale samedi, le tournoi ayant été réduit à 54 trous.

La proclamation du roi Charles III a été diffusée sur les écrans de télévision du Championship Village après la période de silence de deux minutes à 9h50.

Le directeur général de la tournée européenne, Keith Pelley, a déclaré qu’il s’était entretenu vendredi avec des responsables de l’England and Wales Cricket Board. Il a déclaré qu’ils étaient d’accord sur le fait que “rassembler les gens à ce moment particulier, ayant tous deux eu l’honneur et le respect du jour de l’annulation vendredi, était la bonne décision”.

“J’ai entendu tant de joueurs qui veulent honorer Sa Majesté”, a déclaré Pelley, “et j’ai estimé que jouer était la bonne façon de le faire.”

Les matchs de rugby de la Premiership anglaise prévus vendredi ont été reportés mais se déroulaient samedi et dimanche.

La décision du football d’annuler des matchs s’est avérée source de discorde, certains estimant que le jeu – et ses nombreux fans – ont raté une occasion d’honorer la reine comme l’ont fait d’autres sports.

“Je sais que ce n’est qu’un match et certaines choses sont beaucoup plus importantes”, a tweeté l’ancien joueur de Premier League Peter Crouch, “mais imaginez que tous nos matchs se sont déroulés ce week-end. Des brassards noirs, des silences observés, l’hymne national, un groupe royal jouant, etc. devant des millions de spectateurs dans le monde ?

“N’est-ce pas un meilleur départ?”

Les matchs de la Premier League, de la Ligue anglaise de football et de la Super League féminine ont été annulés, ainsi que tous les matchs à tous les niveaux en Angleterre, en Irlande du Nord, en Écosse et au Pays de Galles.

Le combat pour le titre mondial des poids moyens féminins entre Savannah Marshall et Claressa Shields, prévu samedi à l’O2 Arena de Londres, a également été annulé par le British Boxing Board of Control.

___

Steve Douglas, l’Associated Press