Les sports en direct arrivent sur Max, la plateforme de streaming Warner Bros. Discovery

Le sport arrive Découverte de Warner Bros. L’application de streaming de Max.

À compter du 5 octobre, Max inclure un niveau qui diffusera simultanément des événements sportifs en direct qui apparaissent déjà sur les réseaux de télévision traditionnels de l’entreprise, TNT et TBS. Le niveau démarre à temps pour les séries éliminatoires de la Major League Baseball, diffusées sur TBS.

L’adhésion, appelée Bleacher Report Sports Add-On, comprendra également les matchs de la LNH, de la NBA, de la NCAA March Madness et des matchs de football américain. Les abonnés Max bénéficieront d’un accès gratuit jusqu’au 29 février. Ensuite, cela coûtera 9,99 $ supplémentaires par mois.

CNBC a précédemment rapporté les projets de Warner Bros. Discovery d’ajouter des sports à Max sous la marque Bleacher Report, alors qu’il tente de cibler un public plus jeune qui a de plus en plus contourné le forfait traditionnel de télévision payante.

Les sociétés de médias ont entrepris une danse délicate pour rendre leurs services de streaming plus attractifs dans le but de devenir rentables et essaient désormais diverses méthodes pour y parvenir.

Le segment du streaming de Warner Bros. Discovery a été rentable au premier semestre, et la société a déclaré qu’elle s’attend à ce que cela se poursuive sur l’ensemble de l’année.

Max a subi divers changements au cours de la dernière année et a augmenté son contenu pour l’automne.

En mai, le streamer a été renommé Max après que la société mère a mélangé le contenu des applications HBO Max et Discovery+. Cette décision intervient plus d’un an après la fusion de Warner Bros. et Discovery.

L’entreprise a également conclu un accord avec Réseaux AMC pour présenter pendant deux mois plus de 200 épisodes d’émissions récentes du réseau de télévision par câble. L’accord, qui a débuté plus tôt ce mois-ci, se poursuivra jusqu’à Halloween.

Mais les sports et l’actualité étaient des ajouts très attendus à l’application. Le PDG David Zaslav a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise cet été que le changement se produirait sous peu.

Le 27 septembre, l’application inclura également CNN Max, un centre d’information en direct 24h/24 et 7j/7 qui présentera le contenu des principaux présentateurs du réseau.

La société a augmenté le prix du Max plus tôt cette année et ne l’a pas encore augmenté. Actuellement, le niveau sans publicité de Max coûte 15,99 $ par mois, et une option moins chère avec des publicités coûte 9,99 $ par mois. Les dirigeants de l’entreprise ont déclaré lors d’appels aux investisseurs qu’ils voyaient la possibilité d’une nouvelle augmentation des prix à l’avenir.

En plus des séries éliminatoires de la MLB, le niveau sportif Max comprendra également 60 matchs en direct de la saison régulière de la LNH, 65 matchs de la saison régulière de la NBA et des matchs éliminatoires pour les deux ligues. Il comprendra également des vidéos en direct et d’autres contenus de Bleacher Report.