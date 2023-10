Les sports électroniques sont plus populaires que les sports traditionnels en Asie

C’était soit le rêve d’un adolescent joueur, soit le pire cauchemar de ses parents, selon à qui vous demandez. Mais c’est réel : Pour la première fois dans l’histoire, l’e-sport est un événement officiel médaillé aux Jeux asiatiques, la version régionale des Jeux olympiques du continent, qui s’est ouverte la semaine dernière. Plus de 20 pays ont participé à sept jeux d’e-sport.

Ce qui me paraît étrange, c’est que ces événements suscitent plus d’intérêt que les sports traditionnels des Jeux asiatiques. De toutes les compétitions en cours, l’e-sport est la seule dans laquelle les billets d’arène ont été vendus par loterie en raison de la demande croissante. Il y a eu plus de 5 millions de participants à la loterie pour tous les événements d’e-sport ; chacun avait 0,5 % de chances d’obtenir un billet.

Si vous ne passez pas beaucoup de temps en Asie, cela pourrait être une surprise.

« Ce qui est clair, c’est que l’Asie est actuellement la principale région en matière d’e-sport », déclare Daniel Ahmed, directeur de la recherche et des connaissances chez Niko Partners, une société d’analyse de jeux. « Nos études précédentes ont montré que les joueurs asiatiques sont plus motivés par la compétition, ainsi que par l’achèvement, le défi et la communauté, qu’en Occident. »

La Chine est vraiment le leader dans ce domaine. En fait, c’est le plus grand marché d’e-sport au monde, représentant 34 % du chiffre d’affaires mondial de l’industrie dans cette catégorie, selon une étude de marché réalisée par Niko Partners ; L’Asie combinée en représente 53 %.

En Chine, les sports électroniques sont gérés comme n’importe quel sport populaire et ce depuis longtemps : il existe des clubs régionaux, chacun avec son stade ; les tournois mettant en vedette différents niveaux de talents permettent à l’industrie d’évaluer les joueurs (et aussi aux joueurs de gagner leur vie) ; et ces dernières années, les joueurs vedettes ont même été commercialisés comme des célébrités, attirant des groupes de fans sectaires.

Et à mesure que la popularité de l’industrie monte en flèche, la base de fans s’étend au-delà des groupes que vous imaginez probablement quand vous pensez fan d’e-sport. Selon une enquête réalisée en 2022 par la CADPA, une association industrielle chinoise soutenue par le gouvernement, les sports électroniques comptent presque autant de fans dans la tranche d’âge de 35 à 44 ans que parmi les moins de 24 ans. en hausse de 44% et 36% de la base de fans, respectivement.