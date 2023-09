Les sports électroniques s’apprêtent à faire leurs débuts en tant qu’épreuve de médaille aux Jeux asiatiques de 2023 alors que le rêve olympique se rapproche

Les débuts de l’Esports en tant qu’épreuve médaillée aux Jeux asiatiques commencent cette semaine et les attitudes à l’égard de ce sport vont changer à mesure qu’il franchit une étape majeure vers la reconnaissance olympique, diraient les joueurs et les experts.

Le jeu vidéo était un sport de démonstration lors de l’édition 2018 des Jeux asiatiques, mais désormais, pour la première fois, des médailles d’or seront également disponibles pour sept titres de jeux différents.

Les joueurs s’affronteront dans EA Sports FC, PUBG Mobile, Arena of Valor, Dota 2, League of Legends, Dream Three Kingdoms 2 et Street Fighter V.

Pour Mayank Prajapati, l’espoir de médaille de l’Inde dans le jeu Street Fighter Beat ’em up, l’ouverture des Jeux asiatiques samedi marquera le chemin parcouru par lui et l’eSport.

Il se souvient de la façon dont son père le battait pour s’être faufilé pour jouer à des jeux vidéo.

« J’ai joué mon premier jeu à la fin des années 1990 sur une borne d’arcade dans un marché avec les deux roupies que j’avais », a déclaré le joueur de 33 ans.

« C’était ma première exposition à Street Fighter et je suis tombé amoureux du jeu.

« Je suis devenu accro et j’ai souvent menti à mes parents en disant ‘Je vais suivre des cours’, mais j’ai passé des heures à jouer. »

Prajapati, un concepteur 3D, a rappelé comment son père l’avait retrouvé alors qu’il jouait à des jeux vidéo la nuit, entouré d’une demi-douzaine d’enfants applaudissant.

« J’ai reçu beaucoup de réprimandes… Je pense que j’ai été battu », a ri Prajapati, lui-même maintenant père d’un garçon de deux ans.

L’histoire de Prajapati est familière parmi les joueurs de différents pays.

Kim Gwan-woo, qui représentera la Corée du Sud dans Street Fighter V, a déclaré à l’AFP à Séoul : « Mes parents détestaient absolument que je joue aux jeux vidéo. »

Ils restent « dubitatifs » quant à sa participation aux Jeux asiatiques, a-t-il déclaré, mais il a ajouté : « Je pense qu’ils seront très heureux si je gagne réellement une médaille. »

La Corée du Sud, ainsi que la Chine, pays hôte, devraient devenir la force dominante de l’eSport aux Jeux.

Les événements eSports des Jeux devraient se dérouler devant des foules époustouflantes dans le centre futuriste d’Esports de Chine à Hangzhou – on est bien loin des joueurs qui se faufilent dans des salles d’arcade miteuses contre la volonté de leurs parents.

Son inclusion aux Jeux est une étape importante pour l’eSport dans sa quête de reconnaissance en tant que « vrai » sport, a déclaré le professeur Kang du Shingu College, qui faisait partie de la première génération de joueurs professionnels coréens sous le pseudonyme de « HOT Forever ».

« Quand j’étais joueur à la fin des années 1990, la première réaction était : ‘Pourquoi un jeu vidéo passe-t-il à la télévision ?' », a expliqué Kang à l’AFP.

« Mais grâce au travail acharné des joueurs et du staff, je pense que nous sommes parvenus à environ 90% à devenir un vrai sport », a-t-il ajouté.

Lokesh Suji, vice-président de la Fédération asiatique des sports électroniques, a qualifié les Jeux asiatiques de pas important vers l’objectif ultime.

« Le rêve finira par se réaliser une fois qu’il sera inclus aux Jeux olympiques en tant que sport médaillé à part entière », a déclaré Suji, également directeur de la Fédération indienne des sports électroniques.

Cela ne semble pas se produire dans un avenir proche, et certainement pas à temps pour les Jeux olympiques de Paris de l’année prochaine.

Le Comité International Olympique cherche désespérément à attirer un public plus jeune, c’est pourquoi le breakdance sera pour la première fois aux Jeux l’année prochaine.

Mais même si le CIO a officiellement reconnu l’eSport comme sport en 2017, il n’est actuellement pas prévu d’inclure les jeux vidéo au programme olympique.

Une pierre d’achoppement concerne le type de jeux qui seraient inclus, car la promotion de la violence va à l’encontre des valeurs olympiques, ce qui exclut immédiatement certains titres d’eSports populaires.

Le rêve olympique est peut-être encore hors de portée, mais les joueurs affirment que l’eSport aux Jeux asiatiques se traduira par plus de fans, de joueurs et de reconnaissance.

Sanindhiya Malik, 21 ans, qui fait partie de l’équipe indienne de League of Legends, faisait semblant d’étudier sur son ordinateur alors qu’en réalité il concourait en ligne.

« Parfois, pendant un tournoi, je devais me cacher et jouer pour que mes parents ne le sachent pas », a déclaré Malik.

« Mais après avoir obtenu mon diplôme pour représenter l’Inde, mes parents ont remarqué la reconnaissance que ce jeu pouvait m’apporter.

« Même mes parents et amis qui remettaient en question mon temps de jeu m’ont félicité – et ça fait du bien. »

