Les sports de combat peuvent beaucoup apprendre au football sur les effets à court et moyen terme des traumatismes crâniens

Ceci est une chronique de Morgan Campbell, qui écrit des opinions pour CBC Sports. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

Des vidéos ont frappé les médias sociaux au milieu de mercredi après-midi – le quart-arrière des Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, trottant sur le terrain d’entraînement, s’étirant, riant, lançant des spirales avec cette fronde d’un bras gauche.

Une réaction : le soulagement.

Nous n’avions pas vu Tagovailoa depuis le 29 septembre, lorsqu’il a été transporté hors du terrain après avoir perdu connaissance lors d’un match jeudi soir à Cincinnati. C’était sa première commotion cérébrale de la saison, techniquement, bien qu’il ait certainement semblé étourdi alors qu’il vacillait hors du terrain après un coup à la tête lors d’un match contre Buffalo le week-end précédent. Officiellement, selon les Dolphins, la démarche décalée découlait d’une blessure au dos.

Quoi qu’il en soit, le sac à Cincinnati, dans lequel la tête de Tagovailoa a touché le gazon alors que le plaqueur défensif de 345 livres Josh Tupou l’a jeté au sol, a conduit à deux semaines hors des projecteurs et à des spéculations sur son apparence lorsqu’il reviendra finalement. Mercredi, Tagovailoa a apaisé les inquiétudes concernant son état de santé général. Vigilance, équilibre, coordination – tout y est.

Mais, naturellement, d’autres questions se posent. Va-t-il jouer cette semaine ?

Aucune chance, selon l’entraîneur-chef Mike McDaniel.

“En parlant de cette semaine et de jouer, je ne vois pas de scénario”, a-t-il déclaré aux journalistes mercredi. “Je ne prévois pas du tout de le faire jouer.”

Tua Tagovailoa lançant à l’entraînement des Dolphins pour la première fois en deux semaines Il a également fait quelques lancers sur le terrain pendant la partie de l’entraînement ouverte aux médias – environ 25 à 30 mètres pic.twitter.com/6ivEYaGLKE —@Marcel_LJ

Alors, quand Tagovailoa jouera-t-il à nouveau?

Pas clair. Il devra passer quelques tests pour effacer le protocole, puis démontrer sa netteté avant la commotion cérébrale. Si l’équipe a un calendrier, elle ne l’a pas révélé.

Ma question : Pourquoi se précipiter ?

Comparez Tagovailoa avec Juan Macias Montiel, le boxeur qui a perdu par TKO contre Carlos Adames samedi dernier à Los Angeles, purgeant désormais une suspension automatique. Il ne pouvait plus concourir jusqu’au 22 novembre , et Montiel n’a jamais frappé la toile. Combien de temps une commission de boxe le suspendrait-il s’il s’était enroulé comme Tagovailoa – les bras raidis et levés devant son visage, les doigts raidis et tordus ?

60 jours? 90 ?

Avant la commotion cérébrale très médiatisée de Tagovailoa, la NFL était à la traîne des sports de combat comme la boxe et le MMA en ce qui concerne les blessures à la tête. (Kareem Elgazzar/USA TODAY Sports/Reuters)

Un calendrier similaire pousserait le prochain match de Tagovailoa au début de 2023. Au plus près de la sécurité dans ce sport.

Le fait est que les personnes qui suivent les sports de combat peuvent vous dire à quel point le football de grande envergure flirte avec la tragédie en s’attendant à ce que les joueurs reviennent rapidement des commotions cérébrales. Les suspensions automatiques liées à la sévérité du KO permettent de s’assurer que les athlètes, compétitifs par nature, et les promoteurs, soucieux des résultats, ne peuvent pas accélérer le processus de retour à la compétition.

C’est un cas rare et spécifique où les sports d’équipe traditionnels devraient suivre l’exemple du jeu de combat. En ce qui concerne les effets à court et moyen terme des traumatismes crâniens, les sports de combat peuvent beaucoup apprendre au football.

Il y a un mois, peu d’entre nous connaissaient le mot “ataxie”. Cela fait référence à une perte de contrôle de la motricité globale et fait désormais partie du lexique sportif depuis la blessure de Tagovailoa, et c’est un aller simple pour le protocole de commotion cérébrale. Les dauphins savent. “Ataxia” a obtenu le pivot de deuxième corde Teddy Bridgewater retiré de la défaite de la semaine dernière contre les Jets, laissant la recrue Skylar Thompson pour commencer cette semaine contre le Minnesota.

Si vous avez regardé la carte de boxe de samedi, vous avez vu Adames frapper Montiel dans un état « d’ataxie », et vous ne vous êtes probablement pas plaint lorsque l’arbitre a interrompu le combat. De même, les combats d’arts martiaux mixtes sont arrêtés au moment où les combattants ne peuvent plus se défendre, car ils ne peuvent pas contrôler leurs membres, soit à cause d’ataxie, soit d’inconscience pure et simple.

C’est encourageant de voir le football rattraper le jeu de combat – si vous ne pouvez pas vous tenir debout ou lever les bras, vous ne devriez pas concourir. Mais il est effrayant d’imaginer que jusqu’à l’effrayante lésion cérébrale télévisée à l’échelle nationale de Tagovailoa, la NFL suivait la boxe et le MMA, deux sports avec traumatisme cérébral intégré, pour faire face aux coups à la tête qui rendent les athlètes ataxiques.

Si vous avez regardé beaucoup de combats, vous avez vu des gens perdre par KO, puis récupérer pour mener des interviews post-combat, et plus tard répondre à des questions lors de conférences de presse, conscients et au courant. Mais toujours commotionné.

Gardez ces circonstances à l’esprit lorsque vous écoutez le quart-arrière retraité de la NFL Alex Smith sur Le quotidien ESPN podcast décrivant comment, en tant que membre des Chiefs, il a réussi un dépistage de commotion cérébrale secondaire, pour revenir au jeu et se faire assommer.

“Les experts m’ont innocenté. J’ai réussi”, a-t-il déclaré. “Comme Tua, [I] ne devrait pas avoir. Et je suis revenu dans le jeu.”

Les réglementations des sports de combat ont une reconnaissance intégrée que cohérente pourrait toujours signifier compromise. Si un combattant est éliminé au deuxième tour, vous ne recommencerez pas un combat au troisième tour simplement parce qu’il a bien répondu aux questions. Et s’ils sont empesés le samedi, vous ne les réserveriez pas pour un combat le jeudi suivant, point final. Lorsqu’un combattant subit un KO, la suspension subséquente est immédiate et automatique, et tend à écarter les personnes souffrant de lésions cérébrales sous-jacentes.

Le mot “sous-jacent” devrait concerner les gens qui ne comprennent toujours pas les enjeux.

Josh Allen ne pouvait pas croire que les fans de Bills aient fait plus de 1 000 dons à l’association caritative de Tua Tagovailoa après sa blessure 👏 pic.twitter.com/j8MWnyCEJV —@brgridiron

En mai 2019, j’ai rapporté du ring lors d’un combat pour le titre passionnant mais brutal entre Badou Jack et Adonis Stevenson . Tard dans le dernier tour, Jack a décroché un uppercut tonitruant à la mâchoire de Stevenson. Le coup a fouetté la tête de Stevenson et a fait voler la sueur; le combat s’est terminé par un match nul.

Six mois plus tard, j’ai regardé sur mon ordinateur portable Oleksandr Gvozdyk plonger Stevenson dans le coma.

Le recul est toujours parfait, mais je me demandais si Stevenson, alors âgé de 41 ans, s’était complètement remis de la punition qu’il avait subie à Toronto le printemps précédent. J’ai appelé un neurochirurgien — le Dr Charles Tator, chef du Centre canadien des commotions cérébrales — qui m’a expliqué que les lésions cérébrales peuvent persister pendant des mois , indétectable par les tomodensitogrammes, les IRM et le genre “dans quelle ville sommes-nous ?” questionnement que nous appliquons aux sportifs dont les cloches ont sonné.

“Quand tu te fais battre en mai et que tu combats à nouveau en décembre, ton cerveau s’est-il vraiment rétabli ?” Tator a demandé, soulignant que seul un traceur radioactif peut détecter de faibles niveaux de lésions cérébrales latentes.

Je n’essaie pas d’être alarmiste à propos de Tagovailoa ou de tout autre joueur de la NFL actuellement commotionné. Et je comprends pourquoi les Dolphins pourraient vouloir qu’il revienne dans l’alignement au moment où il semble prêt.

Tagovailoa était le premier choix de repêchage de Miami en 2020, le quart-arrière autour duquel l’équipe planifie son avenir. Miami a également échangé contre le receveur superstar Tyreek Hill, lui versant 120 millions de dollars américains sur quatre ans. Jumeler Hill avec Jaylen Waddle, rapide comme l’éclair mais sûr de lui, n’est presque pas juste. Comme Usain Bolt et Yohan Blake dans la même équipe de relais. Si Tagovailoa est le quart-arrière que Miami imaginait qu’il était quand ils ( prétendument ) étaient prêts à lancer des matchs pour avoir le droit de le repêcher, il devrait mettre des chiffres énormes à son retour.

Il pourrait revenir plus tard ce mois-ci et jouer le reste de cette saison, peut-être le reste de sa carrière, sans autre incident.

Mais suffisamment de personnes, souffrant de suffisamment de lésions cérébrales, retournant aux sports de contact avant d’être complètement guéries, finiront par donner un résultat dont les fans peuvent vous parler.

Gérald McClelland. Michel Watson. Prichard Colon. Cleveland Denny. Patrick Day. Duk Koo Kim.

Pensez au fait que les lésions cérébrales se produisent malgré les suspensions conçues pour les limiter, et cela soulève une autre question.

Qu’est-ce qui différencie le cerveau d’un footballeur de celui d’un boxeur ?

La réponse? Rien.